На фронті обірвалося життя Героя Олександра Жилка з Волині
Сьогодні, 13:31
До Любешівської громади на Волині надійшла сумна звістка про загибель на війні волинянина Олександра Жилка.
Про це у фейсбуці повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.
«На жаль, знову страшна звістка з фронту», - зазначив посадовець.
За його словами, 5 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання у зоні безпосередніх бойових дій на території Донецької області героїчно загинув солдат Жилко Олександр Миколайович (1983 року народження), житель села Залізниця.
«Висловлюю щирі співчуття родині Героя, розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку! Низький уклін Герою!» - зазначив Олег Кух.
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Про це у фейсбуці повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.
«На жаль, знову страшна звістка з фронту», - зазначив посадовець.
За його словами, 5 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання у зоні безпосередніх бойових дій на території Донецької області героїчно загинув солдат Жилко Олександр Миколайович (1983 року народження), житель села Залізниця.
«Висловлюю щирі співчуття родині Героя, розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку! Низький уклін Герою!» - зазначив Олег Кух.
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