На фронті обірвалося життя Героя Олександра Жилка з Волині

До Любешівської громади на Волині надійшла сумна звістка про загибель на війні волинянинаПро це у фейсбуці повідомив Любешівський селищний голова«На жаль, знову страшна звістка з фронту», - зазначив посадовець.За його словами, 5 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання у зоні безпосередніх бойових дій на території Донецької області героїчно загинув солдат Жилко Олександр Миколайович (1983 року народження), житель села Залізниця.«Висловлюю щирі співчуття родині Героя, розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку! Низький уклін Герою!» - зазначив Олег Кух.