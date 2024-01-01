Прощання з Героєм: у місті на Волині оголосили триденну жалобу

У Горохівській громаді на Волині завтра, 8 серпня, на щиті зустрічатимутьПро це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.«Горохівська громада зустрічає героя на щиті... Завтра, 8 серпня 2024 року, об 11:00 біля символічного хреста «Борцям за волю та незалежність України» в Горохові громада зустріне Воїна, жителя села Печихвости, Остап’юка Леоніда Петровича, 1970 року народження», - йдеться у повідомленні.Потому траурний кортеж попрямує у рідне село Печихвости, де буде здійснено чин похорону.Згідно з розпорядженням заступника міського голови, 7-9 серпня 2024 року в громаді оголошено дні жалоби.