Прощання з Героєм: у місті на Волині оголосили триденну жалобу
Сьогодні, 13:06
У Горохівській громаді на Волині завтра, 8 серпня, на щиті зустрічатимуть полеглого військовослужбовця Леоніда Остап’юка.
Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.
«Горохівська громада зустрічає героя на щиті... Завтра, 8 серпня 2024 року, об 11:00 біля символічного хреста «Борцям за волю та незалежність України» в Горохові громада зустріне Воїна, жителя села Печихвости, Остап’юка Леоніда Петровича, 1970 року народження», - йдеться у повідомленні.
Потому траурний кортеж попрямує у рідне село Печихвости, де буде здійснено чин похорону.
Згідно з розпорядженням заступника міського голови, 7-9 серпня 2024 року в громаді оголошено дні жалоби.
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Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.
«Горохівська громада зустрічає героя на щиті... Завтра, 8 серпня 2024 року, об 11:00 біля символічного хреста «Борцям за волю та незалежність України» в Горохові громада зустріне Воїна, жителя села Печихвости, Остап’юка Леоніда Петровича, 1970 року народження», - йдеться у повідомленні.
Потому траурний кортеж попрямує у рідне село Печихвости, де буде здійснено чин похорону.
Згідно з розпорядженням заступника міського голови, 7-9 серпня 2024 року в громаді оголошено дні жалоби.
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