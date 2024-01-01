На Сумщині помер Герой з Волині Леонід Остап'юк

Леонід Остап'юк.



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"Знову у скорботі Горохівська громада та в траурі село Печихвости. Трагічна звістка прийшла із Сумської області. Помер наш земляк, захисник, воїн Збройних Сил України Остап'юк Леонід Петрович.



Леонід народився 12.09.1970 року. 13 липня 2024 року, рішуче взявши до рук зброю, пішов захищати рідну землю від ненависного ворога. З честю виконував свій синівський обов'язок перед Батьківщиною на посаді молодшого сержанта – водія-санітара медичного пункту стрілецького батальйону.



Леонід Петрович відійшов у вічність, залишивши сумуючу родину, світлий спомин про себе у односельців, ставши нашим Героєм назавжди.



Усією громадою висловлюємо співчуття рідним. Ми завжди пам'ятатимемо нашого Героя-Захисника", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про прибуття тіла загиблого військовослужбовця та чин похорону буде повідомлять пізніше.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні помер Герой з ВолиніПро це повідомили у Горохівській громаді."Знову у скорботі Горохівська громада та в траурі село Печихвости. Трагічна звістка прийшла із Сумської області. Помер наш земляк, захисник, воїн Збройних Сил України Остап'юк Леонід Петрович.Леонід народився 12.09.1970 року. 13 липня 2024 року, рішуче взявши до рук зброю, пішов захищати рідну землю від ненависного ворога. З честю виконував свій синівський обов'язок перед Батьківщиною на посаді молодшого сержанта – водія-санітара медичного пункту стрілецького батальйону.Леонід Петрович відійшов у вічність, залишивши сумуючу родину, світлий спомин про себе у односельців, ставши нашим Героєм назавжди.Усією громадою висловлюємо співчуття рідним. Ми завжди пам'ятатимемо нашого Героя-Захисника", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про прибуття тіла загиблого військовослужбовця та чин похорону буде повідомлять пізніше.

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