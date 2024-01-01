Бійці волинської бригади підірвали на Харківщині російський склад боєприпасів
Сьогодні, 18:05
Воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, підрозділи котрої виконують бойові завдання на Куп'янському напрямку, знищили російський склад з боєприпасами.
Відео підриву наземної цілі 5 серпня оприлюднили у пресцентрі волинської бригади, пише Суспільне.
Склад вистежили аеророзвідники 14 бригади, оператори FPV-дронів ударної групи "Харон" здійснили атаку на виявлений арсенал. На оприлюдненому відео видно, що боєприпаси приховали у зруйнованій будівлі серед дерев. Внаслідок влучання дрона виникла пожежа.
Довідково: за даними Генштабу Збройних сил України станом на ранок 5 серпня на Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу зросла до шести. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян біля п’яти різних населених пунктів. У бік Петропавлівки росіяни провели дві атаки.
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Відео підриву наземної цілі 5 серпня оприлюднили у пресцентрі волинської бригади, пише Суспільне.
Склад вистежили аеророзвідники 14 бригади, оператори FPV-дронів ударної групи "Харон" здійснили атаку на виявлений арсенал. На оприлюдненому відео видно, що боєприпаси приховали у зруйнованій будівлі серед дерев. Внаслідок влучання дрона виникла пожежа.
Довідково: за даними Генштабу Збройних сил України станом на ранок 5 серпня на Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу зросла до шести. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян біля п’яти різних населених пунктів. У бік Петропавлівки росіяни провели дві атаки.
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