Бійці волинської бригади підірвали на Харківщині російський склад боєприпасів





Відео підриву наземної цілі 5 серпня оприлюднили у пресцентрі волинської бригади, пише



Склад вистежили аеророзвідники 14 бригади, оператори FPV-дронів ударної групи "Харон" здійснили атаку на виявлений арсенал. На оприлюдненому відео видно, що боєприпаси приховали у зруйнованій будівлі серед дерев. Внаслідок влучання дрона виникла пожежа.



Довідково: за даними Генштабу Збройних сил України станом на ранок 5 серпня на Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу зросла до шести. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян біля п’яти різних населених пунктів. У бік Петропавлівки росіяни провели дві атаки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, підрозділи котрої виконують бойові завдання на Куп'янському напрямку, знищили російський склад з боєприпасами.Відео підриву наземної цілі 5 серпня оприлюднили у пресцентрі волинської бригади, пише Суспільне Склад вистежили аеророзвідники 14 бригади, оператори FPV-дронів ударної групи "Харон" здійснили атаку на виявлений арсенал. На оприлюдненому відео видно, що боєприпаси приховали у зруйнованій будівлі серед дерев. Внаслідок влучання дрона виникла пожежа.за даними Генштабу Збройних сил України станом на ранок 5 серпня на Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу зросла до шести. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян біля п’яти різних населених пунктів. У бік Петропавлівки росіяни провели дві атаки.

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