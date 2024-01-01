Аграрії б’ють на сполох: на Волині скорочується поголів’я великої рогатої худоби





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Кількість великої рогатої худоби у порівнянні з попереднім роком в області зменшилась, каже директор облдепартаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко. Точних цифр посадовець не назвав.



Зі слів Юрія Юрченка, хоч в цілому поголів'я в області зменшується, проте з виробництва м'яса та молока Волинь має стабільні показники.



"Ми виробляємо молока на сьогодні понад 150 тисяч тонн, що повністю забезпечує потреби області. Відбувається трансформування самого ринку виробництва продукції тваринництва на селі, дещо змінюється демографічна ситуація", — так Юрій Юрченко пояснює, чому селяни нині тримають менше корів.



Для аграріїв, які мають у власності від трьох до ста корів, цього року передбачена спеціальна бюджетна дотація — 7 тисяч гривень за одну корову, — додав посадовець.



"Надої зменшилися удвічі", — фермер з Луцького району



Роман Притолюк з Луцького району має понад 80 дійних корів та молодняка. Для випасу худоби використовує 30 гектарів землі.



Через періодичне вимкнення електроенергії надої зменшилися удвічі. Цей фактор фермер називає найбільшою проблемою, що має в господарстві.



"Є такі "м’які" корови, приходить той час і вона сама видоюється, молоко на землю тече. А тут є так, що перерва 2-3 години, а буває, що і на ранок тільки включать світло. От такі найголовніші проблеми", — каже Роман Притолюк.



Нині на полі пасеться 50 дійних корів, розповіла завідувачка фермою Ольга Грицишин. Жінка каже, що протягом липня в господарстві народилось шестеро телят. Вирощують корів української чорно-рябої молочної породи.



"Раніше корови були у кожній хаті", — селянин-одноосібник з села Мирне



У сусідньому селі Мирне місцевий житель Віктор Брикайло розповів, що поголів'я корів у селі суттєво зменшилося.



"Набагато зменшилось. В нас майже в кожній хаті раніше була корова, а зараз на нашій вулиці від мосту до цього — п'ять корів", — каже чоловік.



Місцева жителька Іванна Калитка корову тримає. Молоко переробляє, сир, сметану возить на базар та продає. У такий спосіб має хоч якусь вигоду, говорить жінка.



Місцева жителька Світлана Василівна каже, що корови позбулась, відколи зникло пасовище.



"Тут асфальт, там став, там городи людські, а там межі. Де мені взяти ще клаптик? В нас весь час були корови, а як стало таке, то вже в нас нема як тримати", — говорить жінка.



Зі слів директора департаменту агропромислового розвитку Юрія Юрченка, відповідно до заявок на підтримку та розвиток господарств, волиняни отримають 55 мільйонів гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У господарствах Волині нині доглядають 104 тисячі голів великої рогатої худоби, з них 62 тисячі корів у фермерських та одноосібних господарствах.Про це пише Суспільне Кількість великої рогатої худоби у порівнянні з попереднім роком в області, каже директор облдепартаменту агропромислового розвитку. Точних цифр посадовець не назвав.Зі слів Юрія Юрченка, хоч в цілому поголів'я в області зменшується, проте з виробництва м'яса та молока Волинь має стабільні показники."Ми виробляємо молока на сьогодні понад 150 тисяч тонн, що повністю забезпечує потреби області. Відбувається трансформування самого ринку виробництва продукції тваринництва на селі, дещо змінюється демографічна ситуація", — так Юрій Юрченко пояснює, чому селяни нині тримають менше корів.Для аграріїв, які мають у власності від трьох до ста корів, цього року передбачена спеціальна бюджетна дотація — 7 тисяч гривень за одну корову, — додав посадовець.з Луцького району має понад 80 дійних корів та молодняка. Для випасу худоби використовує 30 гектарів землі.Через періодичне вимкнення електроенергії надої зменшилися удвічі. Цей фактор фермер називає найбільшою проблемою, що має в господарстві."Є такі "м’які" корови, приходить той час і вона сама видоюється, молоко на землю тече. А тут є так, що перерва 2-3 години, а буває, що і на ранок тільки включать світло. От такі найголовніші проблеми", — каже Роман Притолюк.Нині на полі пасеться 50 дійних корів, розповіла завідувачка фермою. Жінка каже, що протягом липня в господарстві народилось шестеро телят. Вирощують корів української чорно-рябої молочної породи.У сусідньому селі Мирне місцевий жительрозповів, що поголів'я корів у селі суттєво зменшилося."Набагато зменшилось. В нас майже в кожній хаті раніше була корова, а зараз на нашій вулиці від мосту до цього — п'ять корів", — каже чоловік.Місцева жителькакорову тримає. Молоко переробляє, сир, сметану возить на базар та продає. У такий спосіб має хоч якусь вигоду, говорить жінка.Місцева жителькакаже, що корови позбулась, відколи зникло пасовище."Тут асфальт, там став, там городи людські, а там межі. Де мені взяти ще клаптик? В нас весь час були корови, а як стало таке, то вже в нас нема як тримати", — говорить жінка.Зі слів директора департаменту агропромислового розвитку Юрія Юрченка, відповідно до заявок на підтримку та розвиток господарств, волиняни отримають 55 мільйонів гривень.

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