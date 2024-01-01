Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 серпня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі помірний короткочасний дощ, вдень невеликий, вночі гроза.



Вітер північно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.



Волинська область



Мінлива хмарність. Вночі помірний короткочасний дощ, вдень невеликий, вночі гроза.



Вітер північно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 серпня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Вночі помірний короткочасний дощ, вдень невеликий, вночі гроза.Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.Мінлива хмарність. Вночі помірний короткочасний дощ, вдень невеликий, вночі гроза.Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°.

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