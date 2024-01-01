На Харківщині загинув воїн з Волині Василь Панасюк

На Харківщині загинув воїн з Волині Василь Панасюк
Російсько-українська війна продовжує забирати життя українських воїнів. Страшна звістка знову прийшла в Цуманську громаду на Волинь.

Про це повідомили на сторінці громади.

На вічний спочинок у рідний дім повертається Василь Володимирович ПАНАСЮК, 1990 р н, уродженець с.Холоневичі Луцького району Волинської області.

Захисник Вітчизни був призваний до лав Збройних Сил України 03.05. 2024 року Луцьким районним ТЦК та СП і зарахований до списків особового складу військової частини 13 червня 2024 року.

Стрілець-помічник гранатометника 2-го стрілецького відділення 1- стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону, рядовий Василь Панасюк, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України в районі населеного пункту Першотравневе Куп'янського району Харківської області, загинув внаслідок ворожого обстрілу.

В червні 2024 року помер батько Захисника. З рідних Героя залишились тільки тітки.

Про прибуття тіла Героя і чин поховання буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття тіткам, друзям та близьким загиблого воїна.

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Теги: загибель, Волинь, Холоневичі, війна, Василь Панасюк
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