На Харківщині загинув воїн з Волині Василь Панасюк

Російсько-українська війна продовжує забирати життя українських воїнів. Страшна звістка знову прийшла в Цуманську громаду на Волинь.Про це повідомили на сторінці громади.На вічний спочинок у рідний дім повертається, 1990 р н, уродженець с.Холоневичі Луцького району Волинської області.Захисник Вітчизни був призваний до лав Збройних Сил України 03.05. 2024 року Луцьким районним ТЦК та СП і зарахований до списків особового складу військової частини 13 червня 2024 року.Стрілець-помічник гранатометника 2-го стрілецького відділення 1- стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону, рядовий Василь Панасюк, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України в районі населеного пункту Першотравневе Куп'янського району Харківської області, загинув внаслідок ворожого обстрілу.В червні 2024 року помер батько Захисника. З рідних Героя залишились тільки тітки.Про прибуття тіла Героя і чин поховання буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття тіткам, друзям та близьким загиблого воїна.