Помер воїн з Волині Валерій Шевчук

5 серпня відійшов у Вічність Захисник України, житель села ГородокПро це повідомили у Прилісненській громаді.Солдатнародився 14.04.1981 р-н у селі Городок. Став на захист держави від російського окупанта в лютому 2023 року.В квітні 2023 року в ході ведення бойових дій у Донецькій області отримав поранення. Тривалий час проходив лікування у військовому госпіталі, згодом реабілітацію."Висловлюємо щирі співчуття мамі Валентині Наумівні, сину Максиму, рідним та близьким людям Валерія. Щиро розділяємо ваш біль та схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам'ять воїну!" - йдеться у дописі на сторінці громади.6 серпня, о 15:00 похоронна процесія пройде біля домівки Валерія, опісля чин відспівування пройде в храмі Різдва Пресвятої Богородиці та поховання на місцевому кладовищі.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого.