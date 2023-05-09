Помер воїн з Волині Валерій Шевчук

Помер воїн з Волині Валерій Шевчук
5 серпня відійшов у Вічність Захисник України, житель села Городок Шевчук Валерій Олексійович.

Про це повідомили у Прилісненській громаді.

Солдат Шевчук Валерій Олексійович народився 14.04.1981 р-н у селі Городок. Став на захист держави від російського окупанта в лютому 2023 року.

В квітні 2023 року в ході ведення бойових дій у Донецькій області отримав поранення. Тривалий час проходив лікування у військовому госпіталі, згодом реабілітацію.

"Висловлюємо щирі співчуття мамі Валентині Наумівні, сину Максиму, рідним та близьким людям Валерія. Щиро розділяємо ваш біль та схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам'ять воїну!" - йдеться у дописі на сторінці громади.

6 серпня, о 15:00 похоронна процесія пройде біля домівки Валерія, опісля чин відспівування пройде в храмі Різдва Пресвятої Богородиці та поховання на місцевому кладовищі.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: смерть, війна, воїн, Валерій Шевчук, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Іран через Угорщину передав про готовність напасти на Ізраїль
Сьогодні, 22:38
Помер воїн з Волині Валерій Шевчук
Сьогодні, 21:57
У 7 озерах та річках на Волині небезпечно купатися. СПИСОК
Сьогодні, 21:16
На Харківщині загинув воїн з Волині Василь Панасюк
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 серпня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
На Харківщині загинув воїн з Волині Віталій Каліщук На Харківщині загинув воїн з Волині Віталій Каліщук
15 квітень, 23:10
Тіло опізнали через 7 місяців: на Херсонщині загинув воїн з Волині Леонід Бубайло Тіло опізнали через 7 місяців: на Херсонщині загинув воїн з Волині Леонід Бубайло
09 травень, 2023, 21:35
На Донеччині загинув воїн-лучанин Юрій Футала На Донеччині загинув воїн-лучанин Юрій Футала
10 липень, 20:35
На війні загинув воїн з Волині Валентин Шелепіна На війні загинув воїн з Волині Валентин Шелепіна
08 липень, 20:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Іран через Угорщину передав про готовність напасти на Ізраїль
Сьогодні, 22:38
 0
Помер воїн з Волині Валерій Шевчук
Сьогодні, 21:57
 0
У 7 озерах та річках на Волині небезпечно купатися. СПИСОК
Сьогодні, 21:16
 0
На Харківщині загинув воїн з Волині Василь Панасюк
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8