Помер воїн з Волині Валерій Шевчук
Сьогодні, 21:57
5 серпня відійшов у Вічність Захисник України, житель села Городок Шевчук Валерій Олексійович.
Про це повідомили у Прилісненській громаді.
Солдат Шевчук Валерій Олексійович народився 14.04.1981 р-н у селі Городок. Став на захист держави від російського окупанта в лютому 2023 року.
В квітні 2023 року в ході ведення бойових дій у Донецькій області отримав поранення. Тривалий час проходив лікування у військовому госпіталі, згодом реабілітацію.
"Висловлюємо щирі співчуття мамі Валентині Наумівні, сину Максиму, рідним та близьким людям Валерія. Щиро розділяємо ваш біль та схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам'ять воїну!" - йдеться у дописі на сторінці громади.
6 серпня, о 15:00 похоронна процесія пройде біля домівки Валерія, опісля чин відспівування пройде в храмі Різдва Пресвятої Богородиці та поховання на місцевому кладовищі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого.
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Про це повідомили у Прилісненській громаді.
Солдат Шевчук Валерій Олексійович народився 14.04.1981 р-н у селі Городок. Став на захист держави від російського окупанта в лютому 2023 року.
В квітні 2023 року в ході ведення бойових дій у Донецькій області отримав поранення. Тривалий час проходив лікування у військовому госпіталі, згодом реабілітацію.
"Висловлюємо щирі співчуття мамі Валентині Наумівні, сину Максиму, рідним та близьким людям Валерія. Щиро розділяємо ваш біль та схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам'ять воїну!" - йдеться у дописі на сторінці громади.
6 серпня, о 15:00 похоронна процесія пройде біля домівки Валерія, опісля чин відспівування пройде в храмі Різдва Пресвятої Богородиці та поховання на місцевому кладовищі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого.
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