На Волині чоловік погрожував фізичною розправою військовослужбовцям ТЦК

На Волині чоловік погрожував фізичною розправою військовослужбовцям територіального центру комплектування та соціальної підтримки.Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волинської області.5 серпня, близько 14-ї години, поліцейські отримали повідомлення про погрозу фізичною розправою або вбивством. Заявниця повідомила, що чоловік погрожує військовослужбовцям РТЦК та СП у місті Ковель.Патрульні оперативно прибули на місце події та виявили чоловіка, який, ймовірно погрожував фізичною розправою.Під час спілкування громадянин висловлювався нецензурною лексикою та на зауваження працівників поліції не реагував.Поліцейські чоловіка затримали та склали протокол за ст. 173 (Дрібне Хуліганство) КУпАП.Нагадаємо, що 3 серпняМітингувальники вимагали відпустити чоловіків. На місці працювали декілька нарядів поліції та слідчі.