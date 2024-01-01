На Волині чоловік погрожував фізичною розправою військовослужбовцям ТЦК
05 серпень, 23:19
На Волині чоловік погрожував фізичною розправою військовослужбовцям територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волинської області.
5 серпня, близько 14-ї години, поліцейські отримали повідомлення про погрозу фізичною розправою або вбивством. Заявниця повідомила, що чоловік погрожує військовослужбовцям РТЦК та СП у місті Ковель.
Патрульні оперативно прибули на місце події та виявили чоловіка, який, ймовірно погрожував фізичною розправою.
Під час спілкування громадянин висловлювався нецензурною лексикою та на зауваження працівників поліції не реагував.
Поліцейські чоловіка затримали та склали протокол за ст. 173 (Дрібне Хуліганство) КУпАП.
Нагадаємо, що 3 серпня у Ковелі відбувся мітинг під стінами місцевого військкомату, де затримали трьох чоловіків для перевірки військово-облікових даних. Мітингувальники вимагали відпустити чоловіків. На місці працювали декілька нарядів поліції та слідчі.
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Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волинської області.
5 серпня, близько 14-ї години, поліцейські отримали повідомлення про погрозу фізичною розправою або вбивством. Заявниця повідомила, що чоловік погрожує військовослужбовцям РТЦК та СП у місті Ковель.
Патрульні оперативно прибули на місце події та виявили чоловіка, який, ймовірно погрожував фізичною розправою.
Під час спілкування громадянин висловлювався нецензурною лексикою та на зауваження працівників поліції не реагував.
Поліцейські чоловіка затримали та склали протокол за ст. 173 (Дрібне Хуліганство) КУпАП.
Нагадаємо, що 3 серпня у Ковелі відбувся мітинг під стінами місцевого військкомату, де затримали трьох чоловіків для перевірки військово-облікових даних. Мітингувальники вимагали відпустити чоловіків. На місці працювали декілька нарядів поліції та слідчі.
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