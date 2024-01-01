6 серпня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні святкує день народження заступник директора департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Василь Сарай.
Вітаємо його, а також іменинників сьогоднішнього дня – чоловіків з іменами Борис, Гліб, Роман і Харитон.
Бажаємо міцного здоров’я, наснаги й радості від життя!
6 серпня 1911 року в Кутаїсі письменниця Леся Українка завершила писати відому драму-феєрію «Лісова пісня», що описує Волинь з її природою та людьми.
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Вітаємо його, а також іменинників сьогоднішнього дня – чоловіків з іменами Борис, Гліб, Роман і Харитон.
Бажаємо міцного здоров’я, наснаги й радості від життя!
6 серпня 1911 року в Кутаїсі письменниця Леся Українка завершила писати відому драму-феєрію «Лісова пісня», що описує Волинь з її природою та людьми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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