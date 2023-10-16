У селищі на Волині вилучатимуть деякі автомобілі та мотоцикли





Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Шацької селищної ради, – пише



Це питання раніше обговорювалося на засіданнях комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



Заборона стосується транспортних засобів, які використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів «прямотік» та інші вихлопні системи без шумопоглинача. Як пояснив Богдан Тимошук, секретар Шацької селищної ради, проблема полягає у шумних автівках та мотоциклах, які їздять без глушника та застосовують агресивне водіння. Батьки маленьких дітей скаржаться на гучні звуки, які лякають їхніх малюків



«Діти починають від цього заїкатися», – зазначив Богдан Тимошук.



Окрім того, звук таких транспортних засобів схожий на звук шахеду, що може спричиняти паніку серед жителів, які не розуміють, чи треба ховатися.



«Громади Сумщини та Чернігівщини вже давно прийняли подібні рішення й контролюють це питання. Наші жителі мають чітко розуміти, коли є реальна небезпека, аби вберегти своє життя», – додав Богдан Тимошук.



Разом з тим, очільник зауважив, що здебільшого на мотоциклах з агресивним шумом їздять неповнолітні водії.



«Хлопці в пошуках емоцій і адреналіну їздять потужними байками, наражаючи себе та оточуючих на небезпеку. Я особисто бачив, як хлопці у Світязі поблизу набережної їздили на таких мотоциклах. Один – став на заднє колесо, не втримався і впав. Полежав і встав − я вже йшов піднімати… Але цей випадок міг би стати трагічним», – зауважив секретар.



Під час обговорення згадали й інший випадок, який трапився навесні в Шацькій громаді. Тоді дитина травмувалася під час їзди на мотоциклі й тепер лежить нерухомо через отримані травми.



Члени виконкому прийняли рішення заборонити з 3 серпня 2024 року до припинення дії на території України особливого періоду – воєнного стану на території Шацької селищної територіальної громади рух транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів «прямотік», інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач.



Також в цьому рішенні рекомендували шацьким поліціянтам затримувати такий транспорт та доставляти їх на спеціальний майданчик (стоянку).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Шацьку заборонили пересування транспортних засобів без глушника.Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Шацької селищної ради, – пише Район.Шацьк. Це питання раніше обговорювалося на засіданнях комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.Заборона стосується транспортних засобів, які використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів «прямотік» та інші вихлопні системи без шумопоглинача. Як пояснив Богдан Тимошук, секретар Шацької селищної ради, проблема полягає у шумних автівках та мотоциклах, які їздять без глушника та застосовують агресивне водіння. Батьки маленьких дітей скаржаться на гучні звуки, які лякають їхніх малюків«Діти починають від цього заїкатися», – зазначив Богдан Тимошук.Окрім того, звук таких транспортних засобів схожий на звук шахеду, що може спричиняти паніку серед жителів, які не розуміють, чи треба ховатися.«Громади Сумщини та Чернігівщини вже давно прийняли подібні рішення й контролюють це питання. Наші жителі мають чітко розуміти, коли є реальна небезпека, аби вберегти своє життя», – додав Богдан Тимошук.Разом з тим, очільник зауважив, що здебільшого на мотоциклах з агресивним шумом їздять неповнолітні водії.«Хлопці в пошуках емоцій і адреналіну їздять потужними байками, наражаючи себе та оточуючих на небезпеку. Я особисто бачив, як хлопці у Світязі поблизу набережної їздили на таких мотоциклах. Один – став на заднє колесо, не втримався і впав. Полежав і встав − я вже йшов піднімати… Але цей випадок міг би стати трагічним», – зауважив секретар.Під час обговорення згадали й інший випадок, який трапився навесні в Шацькій громаді. Тоді дитина травмувалася під час їзди на мотоциклі й тепер лежить нерухомо через отримані травми.Члени виконкому прийняли рішення заборонити з 3 серпня 2024 року до припинення дії на території України особливого періоду – воєнного стану на території Шацької селищної територіальної громади рух транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів «прямотік», інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач.Також в цьому рішенні рекомендували шацьким поліціянтам затримувати такий транспорт та доставляти їх на спеціальний майданчик (стоянку).

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