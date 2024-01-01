Українську мову вивчають у близько 20 університетах США





Так, вже близько 20 американських вишів мають курси української мови. Зацікавленість до її вивчення у США зростає, - пише



Українську мову також внесли до стратегічного переліку мов Міністерства оборони США.



Викладачка української, польської та російської мов в Університеті Індіани Софія Ашер зазначила, що, попри збільшення уваги до української, вона належить до категорії мов, які викладають найрідше, а її вивчення потрібно заохочувати.



Найпопулярнішою серед слов'янських мов у США традиційно є російська. Її вивчення фінансує держава як "критично важливу мову" для національної безпеки США.



Ашер також розповіла, що, попри домінувальні позиції російської в американських університетах, зараз, у час масштабної війни Росії проти України, підходи до її викладання змінюють, і увагу під час курсу російської дедалі більше акцентують на необхідності процесів деколонізації.



Раніше ми інформували про те, що у Гарвардському університеті 15 студентів вирішили вивчати українську мову, що є найбільшою кількістю в історії цього закладу освіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська мова стає дедалі популярнішою у світі. Зокрема, її прагне вивчати більше студентів іноземних вишів.Так, вже близько 20 американських вишів мають курси української мови. Зацікавленість до її вивчення у США зростає, - пише 24 канал Українську мову також внесли до стратегічного переліку мов Міністерства оборони США.Викладачка української, польської та російської мов в Університеті Індіанизазначила, що, попри збільшення уваги до української, вона належить до категорії мов, які викладають найрідше, а її вивчення потрібно заохочувати.Найпопулярнішою серед слов'янських мов у США традиційно є російська. Її вивчення фінансує держава як "критично важливу мову" для національної безпеки США.Ашер також розповіла, що, попри домінувальні позиції російської в американських університетах, зараз, у час масштабної війни Росії проти України, підходи до її викладання змінюють, і увагу під час курсу російської дедалі більше акцентують на необхідності процесів деколонізації.Раніше ми інформували про те, що у Гарвардському університеті 15 студентів вирішили вивчати українську мову, що є найбільшою кількістю в історії цього закладу освіти.

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