Діти волинських прикордонників поїхали на відпочинок до Болгарії. ФОТО

Діти волинських прикордонників поїхали на відпочинок до Болгарії. ФОТО
Діти військовослужбовців Держприкордонслужби з Волині вирушили на відпочинок до Болгарії.

Про це повідомляють у Волинській обласній раді.

Двадцятеро дітей охоронців кордону, які нині на передовій чи дістали поранення, проведуть незабутні канікули у міжнародному дитячому спортивному таборі, що у місті Святий Влас.

Поїздка стала можливою завдяки взаємодії голови Волиньради Григорія Недопада і президента благодійного фонду «Честь допомоги дітям» Пйотра Зигарськи. Польський меценат передав футболку капітана національної збірної Польщі з футболу Роберта Левандовського, за яку на аукціоні вдалося виручити 450 тисяч гривень. На ці кошти і організовано десятиденний відпочинок для дітей з родин прикордонників на найбільшому морському курорті Болгарії.
Діти волинських прикордонників поїхали на відпочинок до Болгарії. ФОТО


Директор ДЮСШ «Динамо-Прайд» Олександр Кулаков, який супроводжуватиме групу, розповів, що у таборі на дітей чекає багато спортивних активностей, різноманітних розважальних програм, пізнавальних екскурсій та, звісно ж, пляжно-купальний відпочинок. Діти мешкатимуть у комфортних умовах, передбачене чотириразове харчування.
Діти волинських прикордонників поїхали на відпочинок до Болгарії. ФОТО

Голова Волиньради Григорій Недопад вкотре висловив вдячність польським партнерам за можливість повноцінного відпочинку та реабілітації для дітей захисників. «Для малечі - це нагода не лише оздоровитися, а й відновити психологічну рівновагу, відволіктися від важкого сьогодення, набратися яскравих вражень, знайти нових друзів. А ми і надалі старатимемося, щоб таке відновлення отримали якомога більше волинських дітей», - зазначив він.
Діти волинських прикордонників поїхали на відпочинок до Болгарії. ФОТО

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Теги: Волинь, прикордонники, Держприкордонслужба, діти
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