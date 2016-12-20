Діти волинських прикордонників поїхали на відпочинок до Болгарії. ФОТО
Сьогодні, 03:41
Діти військовослужбовців Держприкордонслужби з Волині вирушили на відпочинок до Болгарії.
Про це повідомляють у Волинській обласній раді.
Двадцятеро дітей охоронців кордону, які нині на передовій чи дістали поранення, проведуть незабутні канікули у міжнародному дитячому спортивному таборі, що у місті Святий Влас.
Поїздка стала можливою завдяки взаємодії голови Волиньради Григорія Недопада і президента благодійного фонду «Честь допомоги дітям» Пйотра Зигарськи. Польський меценат передав футболку капітана національної збірної Польщі з футболу Роберта Левандовського, за яку на аукціоні вдалося виручити 450 тисяч гривень. На ці кошти і організовано десятиденний відпочинок для дітей з родин прикордонників на найбільшому морському курорті Болгарії.
Директор ДЮСШ «Динамо-Прайд» Олександр Кулаков, який супроводжуватиме групу, розповів, що у таборі на дітей чекає багато спортивних активностей, різноманітних розважальних програм, пізнавальних екскурсій та, звісно ж, пляжно-купальний відпочинок. Діти мешкатимуть у комфортних умовах, передбачене чотириразове харчування.
Голова Волиньради Григорій Недопад вкотре висловив вдячність польським партнерам за можливість повноцінного відпочинку та реабілітації для дітей захисників. «Для малечі - це нагода не лише оздоровитися, а й відновити психологічну рівновагу, відволіктися від важкого сьогодення, набратися яскравих вражень, знайти нових друзів. А ми і надалі старатимемося, щоб таке відновлення отримали якомога більше волинських дітей», - зазначив він.
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Про це повідомляють у Волинській обласній раді.
Двадцятеро дітей охоронців кордону, які нині на передовій чи дістали поранення, проведуть незабутні канікули у міжнародному дитячому спортивному таборі, що у місті Святий Влас.
Поїздка стала можливою завдяки взаємодії голови Волиньради Григорія Недопада і президента благодійного фонду «Честь допомоги дітям» Пйотра Зигарськи. Польський меценат передав футболку капітана національної збірної Польщі з футболу Роберта Левандовського, за яку на аукціоні вдалося виручити 450 тисяч гривень. На ці кошти і організовано десятиденний відпочинок для дітей з родин прикордонників на найбільшому морському курорті Болгарії.
Директор ДЮСШ «Динамо-Прайд» Олександр Кулаков, який супроводжуватиме групу, розповів, що у таборі на дітей чекає багато спортивних активностей, різноманітних розважальних програм, пізнавальних екскурсій та, звісно ж, пляжно-купальний відпочинок. Діти мешкатимуть у комфортних умовах, передбачене чотириразове харчування.
Голова Волиньради Григорій Недопад вкотре висловив вдячність польським партнерам за можливість повноцінного відпочинку та реабілітації для дітей захисників. «Для малечі - це нагода не лише оздоровитися, а й відновити психологічну рівновагу, відволіктися від важкого сьогодення, набратися яскравих вражень, знайти нових друзів. А ми і надалі старатимемося, щоб таке відновлення отримали якомога більше волинських дітей», - зазначив він.
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