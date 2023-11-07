У коледжі на Волині розпочався навчальний рік. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
З 5 серпня стартувало навчання у Фаховому коледжі технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Навчальний рік розпочали на місяць раніше, відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки, розповів Суспільному директор коледжу Станіслав Щеблюк.
З його слів, це дасть змогу заощадити на опаленні взимку, коли діти будуть на канікулах.
"Ми хочемо використати і тепловий ресурс, і світловий день більший, щоби простіше увійти в цей навчальний процес і закінчити семестр. Вже на початок грудня ми вичитаємо всі години не використовуючи суботи", — додав директор.
Цього року на навчання у заклад зараховано 384 студенти на базі 9-ти класів, усього в коледжі навчається майже 1400 студентів.
Для старших курсів коледжу 5 серпня уже розпочались перші лекції.
У перший день навчального року студентам провели екскурсію коледжем. Ознайомитися із роботою навчального закладу, а також з педагогами запросили батьків першокурсників.
Мама Ольга Пятак каже: повідомлення про початок нового року 5 серпня сприйняла добре.
"Три місяці зимових канікул мене більше задовольняють ніж 2 чи 3 тижні влітку. Вихідні є: субота, неділя. Все можна встигнути", — говорить жінка.
Одна з тих, хто прийшов на навчання — другокурсниця Дарина Лучук. Студентка розповіла, що до рішення керівництва коледжу ставиться з розумінням.
"Звісно не дуже хотілося виходити в серпні, але особисто я вже достатньо відпочила за 2 місяці, — каже дівчина. — До того ж у нас будуть довгі зимові канікули, тому ми вже були налаштовані виходити на навчання".
Як розповіла начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк, на Волині працюють 40 коледжів та закладів професійно-технічної освіти. У трьох із них навчання розпочнеться протягом цього тижня (з 5 по 9 серпня), у решти — з 26 серпня.
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Навчальний рік розпочали на місяць раніше, відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки, розповів Суспільному директор коледжу Станіслав Щеблюк.
З його слів, це дасть змогу заощадити на опаленні взимку, коли діти будуть на канікулах.
"Ми хочемо використати і тепловий ресурс, і світловий день більший, щоби простіше увійти в цей навчальний процес і закінчити семестр. Вже на початок грудня ми вичитаємо всі години не використовуючи суботи", — додав директор.
Цього року на навчання у заклад зараховано 384 студенти на базі 9-ти класів, усього в коледжі навчається майже 1400 студентів.
Для старших курсів коледжу 5 серпня уже розпочались перші лекції.
У перший день навчального року студентам провели екскурсію коледжем. Ознайомитися із роботою навчального закладу, а також з педагогами запросили батьків першокурсників.
Мама Ольга Пятак каже: повідомлення про початок нового року 5 серпня сприйняла добре.
"Три місяці зимових канікул мене більше задовольняють ніж 2 чи 3 тижні влітку. Вихідні є: субота, неділя. Все можна встигнути", — говорить жінка.
Одна з тих, хто прийшов на навчання — другокурсниця Дарина Лучук. Студентка розповіла, що до рішення керівництва коледжу ставиться з розумінням.
"Звісно не дуже хотілося виходити в серпні, але особисто я вже достатньо відпочила за 2 місяці, — каже дівчина. — До того ж у нас будуть довгі зимові канікули, тому ми вже були налаштовані виходити на навчання".
Як розповіла начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк, на Волині працюють 40 коледжів та закладів професійно-технічної освіти. У трьох із них навчання розпочнеться протягом цього тижня (з 5 по 9 серпня), у решти — з 26 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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