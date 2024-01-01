Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Сирського

Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Сирського
Військовослужбовець з Волині Сергій Козак отримав відзнаку «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці Олександр Кобилан.

«Цуманська територіальна громада пишається своїм захисником Сергієм Козаком», - написав чоловік.

Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Сирського
Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Сирського
Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Сирського

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Теги: Волинь, війна, Цумань, нагорода
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