Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Сирського





Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці Олександр Кобилан.



«Цуманська територіальна громада пишається своїм захисником Сергієм Козаком», - написав чоловік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовець з Волині Сергій Козак отримав відзнаку «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського.Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці Олександр Кобилан.«Цуманська територіальна громада пишається своїм захисником Сергієм Козаком», - написав чоловік.

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