Доба на фронті: яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на ранок 6 серпня
Сьогодні, 09:30
Протягом доби в Україні зафіксовано 133 бойові зіткнення, майже третина – на Покровському напрямку. Росія завдала семи ракетних ударів із десятьма ракетами, провела 50 авіаударів із 64 КАБами, 752 удари дронами-камікадзе, 4816 обстрілів, зокрема 114 – із реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
На Харківському напрямку минулої доби відбулося п'ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ і Тихе.
На Куп'янському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських захисників. Основні зусилля зосередили в районах Петропавлівки, Берестового і Стельмахівки.
На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили десять атак російських загарбників неподалік Макіївки, Тернів, Невського та Серебрянського лісу.
На Сіверському Сили оборони відбили 13 штурмів поблизу Івано-Даріївки, Верхньокам'янського, Переїзного і Виїмки.
На Краматорському напрямку захисники зупинили 13 спроб ворога прорвати оборону в районах Часового Яру та Іванівського Донецької області.
На Торецькому росіяни за підтримки авіації провели 26 атак неподалік населених пунктів Північне, Торецьк і Нью-Йорк.
На Покровському захисники відбили 41 штурм окупантів. Ворог концентрував зусилля неподалік Пантелеймонівки, Новолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Першої Новоселівки та Яснобродівки.
На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Яснобродівка, Георгіївка і Костянтинівка, де ворог сім разів намагався прорвати оборону.
На Времівському росіяни провели чотири штурми неподалік Водяного і Роздольного.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань загарбників не виявлено.
На Оріхівському напрямку захисники відбили одну атаку в районі Роботиного, росіяни успіху не мали.
На Придніпровському напрямку підрозділи Сил оборони України успішно відбили шість атак противника на позиції українських військ.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
На Харківському напрямку минулої доби відбулося п'ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ і Тихе.
На Куп'янському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських захисників. Основні зусилля зосередили в районах Петропавлівки, Берестового і Стельмахівки.
На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили десять атак російських загарбників неподалік Макіївки, Тернів, Невського та Серебрянського лісу.
На Сіверському Сили оборони відбили 13 штурмів поблизу Івано-Даріївки, Верхньокам'янського, Переїзного і Виїмки.
На Краматорському напрямку захисники зупинили 13 спроб ворога прорвати оборону в районах Часового Яру та Іванівського Донецької області.
На Торецькому росіяни за підтримки авіації провели 26 атак неподалік населених пунктів Північне, Торецьк і Нью-Йорк.
На Покровському захисники відбили 41 штурм окупантів. Ворог концентрував зусилля неподалік Пантелеймонівки, Новолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Першої Новоселівки та Яснобродівки.
На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Яснобродівка, Георгіївка і Костянтинівка, де ворог сім разів намагався прорвати оборону.
На Времівському росіяни провели чотири штурми неподалік Водяного і Роздольного.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань загарбників не виявлено.
На Оріхівському напрямку захисники відбили одну атаку в районі Роботиного, росіяни успіху не мали.
На Придніпровському напрямку підрозділи Сил оборони України успішно відбили шість атак противника на позиції українських військ.
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