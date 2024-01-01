Нічна атака росії: ППО збила чотири ракети і 15 БпЛА

Нічна атака росії: ППО збила чотири ракети і 15 БпЛА
У ніч на 6 серпня російська армія атакувала українців ракетами різних типів, зокрема чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Ними вона вдарила з Воронезької області по Київській.

Також ворог запустив дві керовані авіаційні ракети Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та 16 ударних БпЛА типу Shahed із напрямків мис Чауда – Крим, Курськ – Росія. Захисникам вдалося збити 15 дронів і чотири ракети, повідомив у Telegram командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"В результаті протиповітряного бою збито дві балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях", – сказав він.

Атаку відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.

Однією з цілей ворога під час нічної атаки став Київ – там лунали вибухи. КМВА повідомила про роботу ППО в місті та на околицях. Інформації про руйнування влада столиці не публікувала.

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Теги: Україна, росія, війна
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