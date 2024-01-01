Нічна атака росії: ППО збила чотири ракети і 15 БпЛА

У ніч на 6 серпня російська армія атакувала українців ракетами різних типів, зокрема чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Ними вона вдарила з Воронезької області по Київській.Також ворог запустив дві керовані авіаційні ракети Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та 16 ударних БпЛА типу Shahed із напрямків мис Чауда – Крим, Курськ – Росія. Захисникам вдалося збити 15 дронів і чотири ракети, повідомив у Telegram командувач Повітряних сил"В результаті протиповітряного бою збито дві балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях", – сказав він.Атаку відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.Однією з цілей ворога під час нічної атаки став Київ – там лунали вибухи. КМВА повідомила про роботу ППО в місті та на околицях. Інформації про руйнування влада столиці не публікувала.