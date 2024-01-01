Вступ на бюджет 2024: у волинських вишах триває прийом документів









Для вступу на бюджет вирішила подати оригінали документів Анастасія Чекеренда, яка приїхала до Луцька з Рівненщини разом із мамою. Зі слів дівчини, заяви, окрім Луцького національного технічного університету, надіслала ще у два виші.



"В мене три з п’яти пріоритетів це було ЛНТУ, Івана Франка львівський і ВНУ імені Лесі Українки". "Матеріалознавство, індустріальний інжиніринг і менеджмент". Щось дуже цікаве. Школу закінчила відмінно, НМТ здала середньо, достатньо", — сказала майбутня студентка.



17-річний Юхим Дерлюк із Камінь-Каширщини планує здобувати фах енергетика, однак паралельно здобуватиме ще один.



"Вступаю на стаціонар в православну семінарію, а сюди йду на заочне на "електроенергетика". Одне подобається, а друге вважаю правильним рішенням в житті. Енергетика зараз перебуває під обстрілами і перебуває в скрутному становищі та потребує досвідчених фахівців", — розповів абітурієнт.



Декан факультету архітектури, будівництва та дизайну Луцького національного технічного університету Олександр Андрійчук розповів, що після третього курсу навчання студентами вже цікавляться майбутні роботодавці.



"На факультеті є спеціальність "Будівництво та цивільна інженерія", де виділено 77 бюджетних місць, а за спеціальністю "Енергетика, електрика, електромеханіка" — 70 бюджетних місць. Студенти на цих спеціальностях після третього курсу вже багато працевлаштовуються", — сказав освітянин.



Зі слів заступниці відповідального секретаря приймальної комісії Луцького національного технічного університету Ірини Бандури, на вступ до вишу абітурієнти подали орієнтовно 11 тисяч заяв. Це така ж кількість заяв, як і минулого року.



Цьогоріч, зі слів освітянки, вступники як на бакалаврат, так і на магістратуру мають мати сертифікати ЗНО 2021 року або НМТ 2022, 2023 чи 2024 року, майбутні магістри зокрема — єдиний вступний іспит (ЄВІ).



"Рекомендацій минулого року отримало 929 абітурієнтів, цього року 920 абітурієнтів. Якщо торік була спрощена процедура зарахування, ми мали право взяти на контракт вступників, які не мали атестації, не мали результатів ЗНО або НМТ. Це був вступ за мотиваційним листом. То цього року такої можливості немає", — сказала Ірина Бандура.



На державну форму навчання у Волинський національний університет імені Лесі Українки подав документи вступник Андрій Капітула з Каменя-Каширського. Хлопець розповів, що прагне навчатися на історичному факультеті.



"Подобається мені, люблю історію. Історію здав на 194 бали. На бюджет пройшов і вже добре", — зазначив волинянин Андрій Капітула.



Відповідальний секретар приймальної комісії Волинського національного університету імені Лесі Українки Олег Дикий розповів, що у виші цьогоріч на 150 бюджетних місць більше, ніж торік. Загалом в університеті є 68 освітніх програм.



"Якщо взяти по державній формі, то в цьому році дуже мало є рекомендованих на економічні спеціальності. Майже 11 тисяч заяв до нас подано в цьому році, минулого було менш як 10 тисяч. Є відсоток дітей, які не склали математику і вони не мають можливість взагалі вступати для здобуття вищої освіти", — сказав освітянин.



Зарахування вступників на контрактну форму навчання, додав відповідальний секретар приймальної комісії ВНУ, відбуватиметься з 9 до 30 серпня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські вищі навчальні заклади прийматимуть оригінали документів на бюджетну форму навчання до 8 серпня. Інформація про це вже з'явилася в електронних кабінетах абітурієнтів. Суспільне поспілкувалося зі вступниками та представниками приймальних комісій при університетах в Луцьку.Для вступу на бюджет вирішила подати оригінали документів Анастасія Чекеренда, яка приїхала до Луцька з Рівненщини разом із мамою. Зі слів дівчини, заяви, окрім Луцького національного технічного університету, надіслала ще у два виші."В мене три з п’яти пріоритетів це було ЛНТУ, Івана Франка львівський і ВНУ імені Лесі Українки". "Матеріалознавство, індустріальний інжиніринг і менеджмент". Щось дуже цікаве. Школу закінчила відмінно, НМТ здала середньо, достатньо", — сказала майбутня студентка.17-річний Юхим Дерлюк із Камінь-Каширщини планує здобувати фах енергетика, однак паралельно здобуватиме ще один."Вступаю на стаціонар в православну семінарію, а сюди йду на заочне на "електроенергетика". Одне подобається, а друге вважаю правильним рішенням в житті. Енергетика зараз перебуває під обстрілами і перебуває в скрутному становищі та потребує досвідчених фахівців", — розповів абітурієнт.Декан факультету архітектури, будівництва та дизайну Луцького національного технічного університету Олександр Андрійчук розповів, що після третього курсу навчання студентами вже цікавляться майбутні роботодавці."На факультеті є спеціальність "Будівництво та цивільна інженерія", де виділено 77 бюджетних місць, а за спеціальністю "Енергетика, електрика, електромеханіка" — 70 бюджетних місць. Студенти на цих спеціальностях після третього курсу вже багато працевлаштовуються", — сказав освітянин.Зі слів заступниці відповідального секретаря приймальної комісії Луцького національного технічного університету Ірини Бандури, на вступ до вишу абітурієнти подали орієнтовно 11 тисяч заяв. Це така ж кількість заяв, як і минулого року.Цьогоріч, зі слів освітянки, вступники як на бакалаврат, так і на магістратуру мають мати сертифікати ЗНО 2021 року або НМТ 2022, 2023 чи 2024 року, майбутні магістри зокрема — єдиний вступний іспит (ЄВІ)."Рекомендацій минулого року отримало 929 абітурієнтів, цього року 920 абітурієнтів. Якщо торік була спрощена процедура зарахування, ми мали право взяти на контракт вступників, які не мали атестації, не мали результатів ЗНО або НМТ. Це був вступ за мотиваційним листом. То цього року такої можливості немає", — сказала Ірина Бандура.На державну форму навчання у Волинський національний університет імені Лесі Українки подав документи вступник Андрій Капітула з Каменя-Каширського. Хлопець розповів, що прагне навчатися на історичному факультеті."Подобається мені, люблю історію. Історію здав на 194 бали. На бюджет пройшов і вже добре", — зазначив волинянин Андрій Капітула.Відповідальний секретар приймальної комісії Волинського національного університету імені Лесі Українки Олег Дикий розповів, що у виші цьогоріч на 150 бюджетних місць більше, ніж торік. Загалом в університеті є 68 освітніх програм."Якщо взяти по державній формі, то в цьому році дуже мало є рекомендованих на економічні спеціальності. Майже 11 тисяч заяв до нас подано в цьому році, минулого було менш як 10 тисяч. Є відсоток дітей, які не склали математику і вони не мають можливість взагалі вступати для здобуття вищої освіти", — сказав освітянин.Зарахування вступників на контрактну форму навчання, додав відповідальний секретар приймальної комісії ВНУ, відбуватиметься з 9 до 30 серпня.

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