На Волині втопилася маленька дівчинка





Лихо сталося 5 серпня, пише Леся Влашинець на шпальтах видання



Із 48-річною бабусею дівчинка в полудень прийшла в місцевий магазин. Доки та щось купляла, малеча бавилася на подвірʼї, а в якусь хвилину, мабуть, із цікавості підбігла до річки та впала у воду.



29 серпня Евеліночці виповнилося б два рочки.



Працівники відділення поліції Nº 2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст 115 кК України.



Правоохоронці, всі спеціальні служби закликають усіх дотримуватися правил безпеки на воді, не залишати дітей без нагляду біля водойм.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Липа, що входить до Берестечківської громади на Волині, трапилася трагедія – у річці Стир втопилася маленька дівчинка.Лихо сталося 5 серпня, пишена шпальтах видання Волинь-нова Із 48-річною бабусею дівчинка в полудень прийшла в місцевий магазин. Доки та щось купляла, малеча бавилася на подвірʼї, а в якусь хвилину, мабуть, із цікавості підбігла до річки та впала у воду.29 серпнявиповнилося б два рочки.Працівники відділення поліції Nº 2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст 115 кК України.Правоохоронці, всі спеціальні служби закликають усіх дотримуватися, не залишати дітей без нагляду біля водойм.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію