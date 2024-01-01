На Волині втопилася маленька дівчинка

На Волині втопилася маленька дівчинка
У селі Липа, що входить до Берестечківської громади на Волині, трапилася трагедія – у річці Стир втопилася маленька дівчинка.

Лихо сталося 5 серпня, пише Леся Влашинець на шпальтах видання Волинь-нова.

Із 48-річною бабусею дівчинка в полудень прийшла в місцевий магазин. Доки та щось купляла, малеча бавилася на подвірʼї, а в якусь хвилину, мабуть, із цікавості підбігла до річки та впала у воду.

29 серпня Евеліночці виповнилося б два рочки.

Працівники відділення поліції Nº 2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст 115 кК України.

Правоохоронці, всі спеціальні служби закликають усіх дотримуватися правил безпеки на воді, не залишати дітей без нагляду біля водойм.

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Теги: смерть, Волинь
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