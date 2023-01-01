На Волині зі ставка дістали тіло потопельника





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



"О 15:10 від оперативного чергового ГУ НП надійшла інформація про те, що в селі Раків Ліс Камінь-Каширського району у приватній водоймі виявлено тіло. На місце події направлено рятувальників 8-ї ДПРЧ з райцентру. Прибувши до місця виклику фахівці ДСНС за допомогою спеціального обладнання дістали тіло з води на берег", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 14 листопада, у водоймі втопилася людина.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині."О 15:10 від оперативного чергового ГУ НП надійшла інформація про те, що в селі Раків Ліс Камінь-Каширського району у приватній водоймі виявлено тіло. На місце події направлено рятувальників 8-ї ДПРЧ з райцентру. Прибувши до місця виклику фахівці ДСНС за допомогою спеціального обладнання дістали тіло з води на берег", - йдеться в повідомленні.

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