На рідну Волинь «На щиті» повертається Герой Віталій Лук'янчук

На рідну Волинь «На щиті» повертається Герой Віталій Лук'янчук
Сьогодні, 15 листопада, на Волині зустрінуть Героя Віталія Лук'янчука.

Про це повідомили у Прилісненській громаді.

"Сьогодні орієнтовно в обідню пору у Луцьку привезуть тіло захисника Віталія Лук'янчука. Про точний час виїзду скорботного кортежу з Луцька повідомлятимемо додатково. Прохання до жителів громади гідно зустріти в рідному селі Прилісне та віддати належну шану нашому захиснику Віталію", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що похорон відбудеться завтра, 16 листопада.

Нагадаємо, що 10 листопада у Донецькій області, захищаючи Україну від російського окупанта, помер житель села Прилісне Лук'янчук Віталій Анатолійович.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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