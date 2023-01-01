На рідну Волинь «На щиті» повертається Герой Віталій Лук'янчук

Віталія Лук'янчука.



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"Сьогодні орієнтовно в обідню пору у Луцьку привезуть тіло захисника Віталія Лук'янчука. Про точний час виїзду скорботного кортежу з Луцька повідомлятимемо додатково. Прохання до жителів громади гідно зустріти в рідному селі Прилісне та віддати належну шану нашому захиснику Віталію", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що похорон відбудеться завтра, 16 листопада.



Нагадаємо, що 10 листопада у Донецькій області, захищаючи Україну від російського окупанта, помер житель села Прилісне Лук'янчук Віталій Анатолійович.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 15 листопада, на Волині зустрінуть ГерояПро це повідомили у Прилісненській громаді."Сьогодні орієнтовно в обідню пору у Луцьку привезуть тіло захисника Віталія Лук'янчука. Про точний час виїзду скорботного кортежу з Луцька повідомлятимемо додатково. Прохання до жителів громади гідно зустріти в рідному селі Прилісне та віддати належну шану нашому захиснику Віталію", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що похорон відбудеться завтра, 16 листопада.Нагадаємо, що 10 листопада у Донецькій області, захищаючи Україну від російського окупанта,

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