Різдвяний піст: які страви готувати вдома

замініть вершкове масло на соняшникову або ж оливкову олію,

замість м’яса додавайте в пісні страви гриби або бобові культури,

готуйте різні супи або борщ за тією ж технологією, але без м’яса.

Плов з грибами в горщиках

рис – 1 ст.

грибний бульйон – 2 скл.

зелений горошок – 150 г

мариновані або заморожені опеньки (можна інші гриби) – 150 г

цибуля ріпчаста – 1 шт.

томатна паста – 2 ст. л.

зелень

цукор – пів ложки

каррі, чорний перець і сіль – за смаком

Вінегрет

буряк - 1 шт.

морква - 1 шт.

картопля - 2 шт.

солоні огірки - 1 шт.

капуста квашена - 100 г

сіль

рослинна олія - 3 ст. л.

оцет - 1 ст. л.

Квасолевий суп з томатами від Гордона Рамзі

квасоля - 500 г

помідори - 700 г

цибуля - 200 г

морква - 200 г

стебла селери - 200 г

часник - 4 зубчики

томатна паста - 25 г (1 ст.л.)

оливкова олія - 40 мл

оливкова олія - 50 мл

овочевий або курячий бульйон - 1600 мл

сушений орегано - 1 ст.л.

сир фета - 300 г

зелень петрушки - за смаком

сіль, чорний мелений перець - за смаком

Грибна підлива зі свіжих або заморожених грибів

гриби – 500 г

цибуля – 120 г

часник – 3 зубчики

масло вершкове – 70 г

олія оливкова – 30 мл

вода – 1 л

борошно – 35 г

сіль, прянощі

Пікантна закуска з баклажанів

баклажани (середнього розміру) - 6 шт.

зелень петрушки (без грубих стебел) - 100 г

часник - 10 великих зубчиків

винний оцет і лимонний сік - 3 ст. л. (по 1.5 ст. л.)

оливкова олія - 8 ст. л.

сіль - 2 ч. л. або за смаком

Картопля запечена з розмарином

картопля (1 кг)

розмарин (1-2 гілочки)

часник (4-5 зубчиків)

оливкова олія (1-2 ст. л.)

сіль, перець

Квасоля з тушкованими овочами

біла квасоля (в мене сушена) - 1 склянка

ріпчаста цибуля - 150 г

помідори свіжі чи у власному соці - 200 г

морква - 250 г

часник - 2-3 зубчики

лавровий лист - 1 шт.

соняшникова олія для смаження

сіль, чорний мелений перець

Запечена риба з овочами

риба (філе) 2 шт.

помідори червоні 1 шт.

перець болгарський 2 шт.

цибуля ріпчаста 2 шт.

часник 2 зубчики

Картопляно-гречані котлети

150 г гречаної крупи

3 картоплини

2 ст. ложки борошна

1 ст. ложка олії

сухі трави (кріп, петрушка)

спеції (чорний мелений перець, карі, куркума)

сіль за смаком

400 мл води

Голубці пісні з грибами

капуста білокачанна - 1-2 шт., в залежності від розміру качана

печериці - 500 г

рис довгозернистий - 150 г

морква - 2 шт.

олія - 4 столових ложки

гриби білі сушені - 5-6 шт.

томати у власному соку - 500 мл

мускатний горіх мелений - чверть чайної ложки

кріп подрібнений - 3 столових ложки

сіль, чорний перець - за смаком

Сьогодні, 15 листопада, за новим православним календарем починається Різдвяний піст. Тож тим, хто дотримуватиметься посту, варто продумати пісне меню на наступні кілька тижнів.Піст – це в першу чергу духовне очищення, а вже потім відмова від м’яса, жирної та важкої їжі. Але це зовсім не означає, що пісний стіл нудний і несмачний. Навпаки, це нові виклики та можливості, відкриття нових смаків.Напередодні посту варто запастися відповідними продуктами: крупами, овочами, фруктами, грибами, всілякими соліннями та маринованими овочами – пісні страви з них не тільки дуже смачні, але ще й корисні.Що потрібно знати про приготування пісних страв:підготувало ТОП-10 пісних, смачних та легких у приготуванні страв.Плов з овочами виходить анітрохи не гіршим м'ясного – гриби надають страві пікантного смаку.1. Спочатку готується розсіл зі склянки води, в який додаємо томатну пасту, цукор і сіль. Після закипання розсолу кладемо в нього горошок і проварюємо близько 5 хвилин.2. Ріпчасту цибулю необхідно нарізати на невеликі кубики та злегка припасерувати. Тепер до цибулі можна додати опеньки та трохи обсмажити.3. Перед закладанням рису в горщики його необхідно ретельно перебрати та кілька разів промити.4. Розклавши крупу в горщики, додаємо відвар з горошком, а також цибулю з грибами. Тепер можна страву посолити та додати приправи.5. Підготовлену для приготування кашу заливаємо гарячим грибним бульйоном. Після цього всі горщики закриваються кришками і відправляються в духовку, яку попередньо нагрівають до 200 градусів. Готується овочевий плов близько 40 хвилин.1. Овочі для варіння повинні бути приблизно однакового розміру. Овочі промити і відварити до готовності. Картопля і морква варяться 25 хвилин, буряк - 50-60 хвилин. Відварені овочі залити холодною водою і охолодити, очистити від шкірки.2. Картоплю, моркву і огірок нарізати однаковими кубиками, скласти в миску. Цибулю дрібно нарізати і залити гарячою водою на кілька хвилин, щоб прибрати гіркоту. Злити воду і додати до овочів.3. Капусту віджати від розсолу і додати до овочів. Буряк нарізати кубиком. Якщо ви любите салат з пофарбованими овочами - додавайте буряк відразу. Якщо не хочете, щоб овочі забарвилися в буряковий - змішайте її з однією ложкою рослинної олії, залиште на кілька хвилин і потім додавайте в салат. Посоліть салат, перемішайте овочі і заправте сумішшю рослинної олії і оцту.1. Квасолю попередньо замочити на 12 годин, воду злити, залити свіжою водою і відварити до майже готовності. Квасолю відкинути на друшляк.2. Цибулю і моркву порізати кубиками.3. Часник подрібнити ножем, селеру нарізати дольками.4. Помідори опустити на 20 секунд в киплячу воду, вийняти, облити холодною водою і зняти шкірку. Нарізати довільними шматками.5. В каструлі, де будемо варити суп, розігріти олію (40 мл). Викласти цибулю і обсмажити до прозорості.6. Додати моркву і разом з цибулею, помішуючи, смажити 6-7 хв. на середньому вогні.7. Додати селеру і часник, помішуючи, смажити ще 7-8 хв. до золотистого кольору всіх овочів.8. Слідом додати томатну пасту, перемішати, смажити 1-2 хв.9. Потім в каструлю додати квасолю і оливкову олію (50 мл). Квасолю слід добре обсмажити з овочами.10. Додати помідори, все разом смажити 5-6 хв., інтенсивно помішуючи, на великому вогні.11. Влити бульйон, довести до кипіння, зняти піну. Додати орегано, посолити, поперчити за смаком. Зменшити вогонь, каструлю накрити кришкою, варити суп 15-20 хв. до повної готовності квасолі. Відставити з вогню.12. Суп розлити в тарілки, зверху покришити сир і притрусити порізаною зеленню петрушки. Квасолевий суп з томатами від Гордона Рамзі готовий.Найсмачніша грибна підлива виходить зі свіжих лісових грибів. Вона буде відрізнятися неймовірним ароматом. Щоб приготувати таку підливу можна використовувати білі, польські гриби, лисички і т.д. Якщо ж лісових грибів немає, використовуйте магазинні печериці, гливи і т. д.1. Спочатку потрібно підготувати гриби – головний інгредієнт цієї страви. Очистіть гриби, добре вимийте. Потім вимочіть їх у солоній воді протягом 10 хв. і ще раз промийте. Подрібніть інгредієнти і приварите їх протягом 30 хв.2. Цибулю очистіть, наріжте півкільцями.3. Часник очистіть, дрібно поріжте.4. Підсмажте на цибулю.5. Протушкуйте на олії гриби протягом 10 хв.6. Потім влийте в ємність вказану кількість води, здобріть вміст сіллю, прянощами, додати часник.7. Накрийте ємність кришкою, готуйте інгредієнти 7 хв.8. У невеликій кількості води розведіть борошно. Влийте отриману рідину в сковороду, постійно помішуючи при цьому інгредієнти в ній.9. Коли підлива загусне, додайте в неї цибулю на середньому вогні готуйте масу ще 2 хв.10. Якщо підлива вийде занадто густа, її можна розбавити звичайною водою.11. За бажанням можна додати трохи зелені, більше часнику або червоний гіркий перець.Для заправки:1. Баклажани нарізати довільної форми, товщиною 3-5 мм.2. Баклажани викласти на розігріту сковорідку-гриль або звичайну сковорідку (без олії) і добре підрум’янити на середньому вогні з обох боків.3. Готуємо заправку з петрушки та часнику.4. Дно посудини невеликої ємкості злегка змастити заправкою. Далі щільно викласти шар підрум’янених баклажанів. Зверху рівномірно змастити заправкою, таким чином перекласти всі баклажани.5. Посудину з баклажанами закрити кришкою або харчовою плівкою і помістити в холодильник мінімум на 2 год, щоб баклажани увібрали заправку. Зберігати баклажани в холодильнику. Пікантна закуска з баклажанів готова.1. Заздалегідь розігріваємо духовку до 180-190°С.2. Викладаємо картоплю у велику каструлю, заливаємо чистою водою, солимо і ставимо на плиту. Чекаємо, поки вона закипить та варимо до напівготовності приблизно 10 хвилин. Потім зливаємо воду з нього та перекладаємо у форму для випічки.3. Ставимо її в розігріту духовку приблизно на 10-20 хвилин. Потім дістаємо і трохи придавлюємо бульби ложкою, щоб картопля стала злегка сплющеною.4. Листя розмарину необхідно трохи потерти між долонями або розім'яти у ступці. Так вони віддадуть більше аромату страві.5. Часник можна очистити і нарізати, а можна додати зубчики у шкірці.6. У невелику миску наливаємо оливкову олію, додаємо часник та розмарин, все перемішуємо. Потім поливаємо прим'яту картоплю цією сумішшю, за бажанням солимо, додаємо перець і відправляємо в духовку ще на 30-40 хвилин.7. За хвилин 10 до закінчення можна переставити її на верхній рівень, щоб вона підрум'янилася. Потім дістаємо і чекаємо, поки картопля охолоне.1. Квасолю залити водою і залишити на ніч.2. Потім квасолю залити чистою водою, довести до кипіння, додати лавровий лист, посолити, накрити кришкою і на малому вогні варити приблизно 1-1,5 год. до готовності. Щоб квасоля не полущилася, її слід залишити на деякий час у воді, де вона варилась. Після того, як вода охолоне, квасолю відкинути на друшляк.3. Цибулю очистити від шкірки і нарізати півкільцями.4. Почищену моркву потерти на крупній терці.5. Помідори опустити на 20 с. в окріп, охолодити під струменем холодної води, зняти шкірку і подрібнити в блендері або дрібно порізати ножем.6. Порізану цибулю обсмажити на соняшниковій олії до прозорого стану.7. Додати моркву, трохи посолити і на невеликому вогні тушкувати приблизно 10 хв., поки морква добре не зм’якне.8. Потім до моркви з цибулею додати подрібнені томати і вже на середньому вогні, періодично помішуючи, тушкувати ще 5 хв.9. Після цього до овочів викласти зварену квасолю, перемішати. При потребі досолити, поперчити, витиснути через часникодавку часник, знову перемішати…10. При подачі страву посипати січеною зеленню петрушки чи кінзи.1. Овочі й рибу очисти і приготуй для подальшої роботи.2. Овочі наріж довільно і склади в деко. Посоли, поперчи, полий оливковою олією. Відправ їх запікатися в розігріту духовку. Овочі мають запікатися до готовності. Зрідка діставай деко і обережно перемішуй їх.3. Натри філе спеціями для риби (або сіллю і перцем) і червоною паприкою.4. Коли овочі готові, вклади зверху філе, полий соком від овочів. 5. Постав у духовку на 3-5 хвилин. Потім переверни і ще на 3-5 хвилин.Приготування:1. Гречку промий, залий водою, доведи до кипіння, посоли і вари до готовності на мінімальному вогні. Гречана каша має повністю розваритися.2. Картоплю натри на середній тертці і відіжми сік.3. Змішай гречану кашу з картоплею, посоли, додати спеції і збий блендером до однорідної липкої маси.4. Сформуй невеликі плоскі котлетки, обваляй у борошні.5. Обсмаж пісні котлети в олії під кришкою по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.1. Насамперед необхідно приготувати начинку для майбутніх голубців. Для цього очистити цибулю і моркву, дрібно нарізати. Гриби теж подрібнити.2. На сковороді нагріти олію, покласти в неї частину нарізаної цибулі, гриби і моркву. Смажити 7-8 хвилин, помішуючи.3. Овочі перекласти в миску, а соус, що виділився під час смаження овочів, залишити на сковороді. Залити окропом разом, в одній мисці, рис і сухі гриби, накрити миску зверху тарілкою, дати настоятися. 4. Рис повинен увібрати воду і стати наполовину готовим.5. Наколоти на вилку капусту, опустити її в киплячу злегка підсолену воду та поступово відділяти пропарене листя від качана. Так розібрати весь качан на окремі листи, вирізавши основу качана.6. До обсмажених грибів додати рис і пропарені сушені гриби, додати кріп і мускатний горіх. Все перемішати, приправити сіллю та перцем. 7. Начинку викласти на капустяне листя, акуратно загорнути їх та сформувати голубці, отримані напівфабрикати скласти в форму для запікання. Розігріти духовку до 190 градусів.8. Взяти сковороду, де смажилися наші гриби. Розігріти в ній рослинне масло, викласти залишок цибулі та обсмажити трохи, до прозорості. Додати в цибулю невеликі шматочки помідорів, консервовані у власному соку, без шкірки, але з рідиною. Довести до кипіння, додати солі, перцю.9. Вилити отриману суміш на голубці.10. Форму закрити фольгою та запікати в духовці протягом години.