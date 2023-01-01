Різдвяний піст: які страви готувати вдома
Сьогодні, 10:14
Сьогодні, 15 листопада, за новим православним календарем починається Різдвяний піст. Тож тим, хто дотримуватиметься посту, варто продумати пісне меню на наступні кілька тижнів.
Піст – це в першу чергу духовне очищення, а вже потім відмова від м’яса, жирної та важкої їжі. Але це зовсім не означає, що пісний стіл нудний і несмачний. Навпаки, це нові виклики та можливості, відкриття нових смаків.
Напередодні посту варто запастися відповідними продуктами: крупами, овочами, фруктами, грибами, всілякими соліннями та маринованими овочами – пісні страви з них не тільки дуже смачні, але ще й корисні.
Що потрібно знати про приготування пісних страв:
замініть вершкове масло на соняшникову або ж оливкову олію,
замість м’яса додавайте в пісні страви гриби або бобові культури,
готуйте різні супи або борщ за тією ж технологією, але без м’яса.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало ТОП-10 пісних, смачних та легких у приготуванні страв.
Плов з овочами виходить анітрохи не гіршим м'ясного – гриби надають страві пікантного смаку.
Інгредієнти:
рис – 1 ст.
грибний бульйон – 2 скл.
зелений горошок – 150 г
мариновані або заморожені опеньки (можна інші гриби) – 150 г
цибуля ріпчаста – 1 шт.
томатна паста – 2 ст. л.
зелень
цукор – пів ложки
каррі, чорний перець і сіль – за смаком
Спосіб приготування:
1. Спочатку готується розсіл зі склянки води, в який додаємо томатну пасту, цукор і сіль. Після закипання розсолу кладемо в нього горошок і проварюємо близько 5 хвилин.
2. Ріпчасту цибулю необхідно нарізати на невеликі кубики та злегка припасерувати. Тепер до цибулі можна додати опеньки та трохи обсмажити.
3. Перед закладанням рису в горщики його необхідно ретельно перебрати та кілька разів промити.
4. Розклавши крупу в горщики, додаємо відвар з горошком, а також цибулю з грибами. Тепер можна страву посолити та додати приправи.
5. Підготовлену для приготування кашу заливаємо гарячим грибним бульйоном. Після цього всі горщики закриваються кришками і відправляються в духовку, яку попередньо нагрівають до 200 градусів. Готується овочевий плов близько 40 хвилин.
Інгредієнти на 1 кг салату (6 порцій):
буряк - 1 шт.
морква - 1 шт.
картопля - 2 шт.
солоні огірки - 1 шт.
капуста квашена - 100 г
сіль
рослинна олія - 3 ст. л.
оцет - 1 ст. л.
Приготування:
1. Овочі для варіння повинні бути приблизно однакового розміру. Овочі промити і відварити до готовності. Картопля і морква варяться 25 хвилин, буряк - 50-60 хвилин. Відварені овочі залити холодною водою і охолодити, очистити від шкірки.
2. Картоплю, моркву і огірок нарізати однаковими кубиками, скласти в миску. Цибулю дрібно нарізати і залити гарячою водою на кілька хвилин, щоб прибрати гіркоту. Злити воду і додати до овочів.
3. Капусту віджати від розсолу і додати до овочів. Буряк нарізати кубиком. Якщо ви любите салат з пофарбованими овочами - додавайте буряк відразу. Якщо не хочете, щоб овочі забарвилися в буряковий - змішайте її з однією ложкою рослинної олії, залиште на кілька хвилин і потім додавайте в салат. Посоліть салат, перемішайте овочі і заправте сумішшю рослинної олії і оцту.
Інгредієнти:
квасоля - 500 г
помідори - 700 г
цибуля - 200 г
морква - 200 г
стебла селери - 200 г
часник - 4 зубчики
томатна паста - 25 г (1 ст.л.)
оливкова олія - 40 мл
оливкова олія - 50 мл
овочевий або курячий бульйон - 1600 мл
сушений орегано - 1 ст.л.
сир фета - 300 г
зелень петрушки - за смаком
сіль, чорний мелений перець - за смаком
Приготування:
1. Квасолю попередньо замочити на 12 годин, воду злити, залити свіжою водою і відварити до майже готовності. Квасолю відкинути на друшляк.
2. Цибулю і моркву порізати кубиками.
3. Часник подрібнити ножем, селеру нарізати дольками.
4. Помідори опустити на 20 секунд в киплячу воду, вийняти, облити холодною водою і зняти шкірку. Нарізати довільними шматками.
5. В каструлі, де будемо варити суп, розігріти олію (40 мл). Викласти цибулю і обсмажити до прозорості.
6. Додати моркву і разом з цибулею, помішуючи, смажити 6-7 хв. на середньому вогні.
7. Додати селеру і часник, помішуючи, смажити ще 7-8 хв. до золотистого кольору всіх овочів.
8. Слідом додати томатну пасту, перемішати, смажити 1-2 хв.
9. Потім в каструлю додати квасолю і оливкову олію (50 мл). Квасолю слід добре обсмажити з овочами.
10. Додати помідори, все разом смажити 5-6 хв., інтенсивно помішуючи, на великому вогні.
11. Влити бульйон, довести до кипіння, зняти піну. Додати орегано, посолити, поперчити за смаком. Зменшити вогонь, каструлю накрити кришкою, варити суп 15-20 хв. до повної готовності квасолі. Відставити з вогню.
12. Суп розлити в тарілки, зверху покришити сир і притрусити порізаною зеленню петрушки. Квасолевий суп з томатами від Гордона Рамзі готовий.
Найсмачніша грибна підлива виходить зі свіжих лісових грибів. Вона буде відрізнятися неймовірним ароматом. Щоб приготувати таку підливу можна використовувати білі, польські гриби, лисички і т.д. Якщо ж лісових грибів немає, використовуйте магазинні печериці, гливи і т. д.
Інгредієнти:
гриби – 500 г
цибуля – 120 г
часник – 3 зубчики
масло вершкове – 70 г
олія оливкова – 30 мл
вода – 1 л
борошно – 35 г
сіль, прянощі
1. Спочатку потрібно підготувати гриби – головний інгредієнт цієї страви. Очистіть гриби, добре вимийте. Потім вимочіть їх у солоній воді протягом 10 хв. і ще раз промийте. Подрібніть інгредієнти і приварите їх протягом 30 хв.
2. Цибулю очистіть, наріжте півкільцями.
3. Часник очистіть, дрібно поріжте.
4. Підсмажте на цибулю.
5. Протушкуйте на олії гриби протягом 10 хв.
6. Потім влийте в ємність вказану кількість води, здобріть вміст сіллю, прянощами, додати часник.
7. Накрийте ємність кришкою, готуйте інгредієнти 7 хв.
8. У невеликій кількості води розведіть борошно. Влийте отриману рідину в сковороду, постійно помішуючи при цьому інгредієнти в ній.
9. Коли підлива загусне, додайте в неї цибулю на середньому вогні готуйте масу ще 2 хв.
10. Якщо підлива вийде занадто густа, її можна розбавити звичайною водою.
11. За бажанням можна додати трохи зелені, більше часнику або червоний гіркий перець.
Інгредієнти:
баклажани (середнього розміру) - 6 шт.
Для заправки:
зелень петрушки (без грубих стебел) - 100 г
часник - 10 великих зубчиків
винний оцет і лимонний сік - 3 ст. л. (по 1.5 ст. л.)
оливкова олія - 8 ст. л.
сіль - 2 ч. л. або за смаком
Приготування:
1. Баклажани нарізати довільної форми, товщиною 3-5 мм.
2. Баклажани викласти на розігріту сковорідку-гриль або звичайну сковорідку (без олії) і добре підрум’янити на середньому вогні з обох боків.
3. Готуємо заправку з петрушки та часнику.
4. Дно посудини невеликої ємкості злегка змастити заправкою. Далі щільно викласти шар підрум’янених баклажанів. Зверху рівномірно змастити заправкою, таким чином перекласти всі баклажани.
5. Посудину з баклажанами закрити кришкою або харчовою плівкою і помістити в холодильник мінімум на 2 год, щоб баклажани увібрали заправку. Зберігати баклажани в холодильнику. Пікантна закуска з баклажанів готова.
Інгредієнти:
картопля (1 кг)
розмарин (1-2 гілочки)
часник (4-5 зубчиків)
оливкова олія (1-2 ст. л.)
сіль, перець
Приготування:
1. Заздалегідь розігріваємо духовку до 180-190°С.
2. Викладаємо картоплю у велику каструлю, заливаємо чистою водою, солимо і ставимо на плиту. Чекаємо, поки вона закипить та варимо до напівготовності приблизно 10 хвилин. Потім зливаємо воду з нього та перекладаємо у форму для випічки.
3. Ставимо її в розігріту духовку приблизно на 10-20 хвилин. Потім дістаємо і трохи придавлюємо бульби ложкою, щоб картопля стала злегка сплющеною.
4. Листя розмарину необхідно трохи потерти між долонями або розім'яти у ступці. Так вони віддадуть більше аромату страві.
5. Часник можна очистити і нарізати, а можна додати зубчики у шкірці.
6. У невелику миску наливаємо оливкову олію, додаємо часник та розмарин, все перемішуємо. Потім поливаємо прим'яту картоплю цією сумішшю, за бажанням солимо, додаємо перець і відправляємо в духовку ще на 30-40 хвилин.
7. За хвилин 10 до закінчення можна переставити її на верхній рівень, щоб вона підрум'янилася. Потім дістаємо і чекаємо, поки картопля охолоне.
Інгредієнти:
біла квасоля (в мене сушена) - 1 склянка
ріпчаста цибуля - 150 г
помідори свіжі чи у власному соці - 200 г
морква - 250 г
часник - 2-3 зубчики
лавровий лист - 1 шт.
соняшникова олія для смаження
сіль, чорний мелений перець
1. Квасолю залити водою і залишити на ніч.
2. Потім квасолю залити чистою водою, довести до кипіння, додати лавровий лист, посолити, накрити кришкою і на малому вогні варити приблизно 1-1,5 год. до готовності. Щоб квасоля не полущилася, її слід залишити на деякий час у воді, де вона варилась. Після того, як вода охолоне, квасолю відкинути на друшляк.
3. Цибулю очистити від шкірки і нарізати півкільцями.
4. Почищену моркву потерти на крупній терці.
5. Помідори опустити на 20 с. в окріп, охолодити під струменем холодної води, зняти шкірку і подрібнити в блендері або дрібно порізати ножем.
6. Порізану цибулю обсмажити на соняшниковій олії до прозорого стану.
7. Додати моркву, трохи посолити і на невеликому вогні тушкувати приблизно 10 хв., поки морква добре не зм’якне.
8. Потім до моркви з цибулею додати подрібнені томати і вже на середньому вогні, періодично помішуючи, тушкувати ще 5 хв.
9. Після цього до овочів викласти зварену квасолю, перемішати. При потребі досолити, поперчити, витиснути через часникодавку часник, знову перемішати…
10. При подачі страву посипати січеною зеленню петрушки чи кінзи.
риба (філе) 2 шт.
помідори червоні 1 шт.
перець болгарський 2 шт.
цибуля ріпчаста 2 шт.
часник 2 зубчики
Приготування:
1. Овочі й рибу очисти і приготуй для подальшої роботи.
2. Овочі наріж довільно і склади в деко. Посоли, поперчи, полий оливковою олією. Відправ їх запікатися в розігріту духовку. Овочі мають запікатися до готовності. Зрідка діставай деко і обережно перемішуй їх.
3. Натри філе спеціями для риби (або сіллю і перцем) і червоною паприкою.
4. Коли овочі готові, вклади зверху філе, полий соком від овочів. 5. Постав у духовку на 3-5 хвилин. Потім переверни і ще на 3-5 хвилин.
Інгредієнти:
150 г гречаної крупи
3 картоплини
2 ст. ложки борошна
1 ст. ложка олії
сухі трави (кріп, петрушка)
спеції (чорний мелений перець, карі, куркума)
сіль за смаком
400 мл води
Приготування:
1. Гречку промий, залий водою, доведи до кипіння, посоли і вари до готовності на мінімальному вогні. Гречана каша має повністю розваритися.
2. Картоплю натри на середній тертці і відіжми сік.
3. Змішай гречану кашу з картоплею, посоли, додати спеції і збий блендером до однорідної липкої маси.
4. Сформуй невеликі плоскі котлетки, обваляй у борошні.
5. Обсмаж пісні котлети в олії під кришкою по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.
Інгредієнти:
капуста білокачанна - 1-2 шт., в залежності від розміру качана
печериці - 500 г
рис довгозернистий - 150 г
морква - 2 шт.
олія - 4 столових ложки
гриби білі сушені - 5-6 шт.
томати у власному соку - 500 мл
мускатний горіх мелений - чверть чайної ложки
кріп подрібнений - 3 столових ложки
сіль, чорний перець - за смаком
Приготування:
1. Насамперед необхідно приготувати начинку для майбутніх голубців. Для цього очистити цибулю і моркву, дрібно нарізати. Гриби теж подрібнити.
2. На сковороді нагріти олію, покласти в неї частину нарізаної цибулі, гриби і моркву. Смажити 7-8 хвилин, помішуючи.
3. Овочі перекласти в миску, а соус, що виділився під час смаження овочів, залишити на сковороді. Залити окропом разом, в одній мисці, рис і сухі гриби, накрити миску зверху тарілкою, дати настоятися. 4. Рис повинен увібрати воду і стати наполовину готовим.
5. Наколоти на вилку капусту, опустити її в киплячу злегка підсолену воду та поступово відділяти пропарене листя від качана. Так розібрати весь качан на окремі листи, вирізавши основу качана.
6. До обсмажених грибів додати рис і пропарені сушені гриби, додати кріп і мускатний горіх. Все перемішати, приправити сіллю та перцем. 7. Начинку викласти на капустяне листя, акуратно загорнути їх та сформувати голубці, отримані напівфабрикати скласти в форму для запікання. Розігріти духовку до 190 градусів.
8. Взяти сковороду, де смажилися наші гриби. Розігріти в ній рослинне масло, викласти залишок цибулі та обсмажити трохи, до прозорості. Додати в цибулю невеликі шматочки помідорів, консервовані у власному соку, без шкірки, але з рідиною. Довести до кипіння, додати солі, перцю.
9. Вилити отриману суміш на голубці.
10. Форму закрити фольгою та запікати в духовці протягом години.
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Піст – це в першу чергу духовне очищення, а вже потім відмова від м’яса, жирної та важкої їжі. Але це зовсім не означає, що пісний стіл нудний і несмачний. Навпаки, це нові виклики та можливості, відкриття нових смаків.
Напередодні посту варто запастися відповідними продуктами: крупами, овочами, фруктами, грибами, всілякими соліннями та маринованими овочами – пісні страви з них не тільки дуже смачні, але ще й корисні.
Що потрібно знати про приготування пісних страв:
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало ТОП-10 пісних, смачних та легких у приготуванні страв.
Плов з грибами в горщиках
Плов з овочами виходить анітрохи не гіршим м'ясного – гриби надають страві пікантного смаку.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
1. Спочатку готується розсіл зі склянки води, в який додаємо томатну пасту, цукор і сіль. Після закипання розсолу кладемо в нього горошок і проварюємо близько 5 хвилин.
2. Ріпчасту цибулю необхідно нарізати на невеликі кубики та злегка припасерувати. Тепер до цибулі можна додати опеньки та трохи обсмажити.
3. Перед закладанням рису в горщики його необхідно ретельно перебрати та кілька разів промити.
4. Розклавши крупу в горщики, додаємо відвар з горошком, а також цибулю з грибами. Тепер можна страву посолити та додати приправи.
5. Підготовлену для приготування кашу заливаємо гарячим грибним бульйоном. Після цього всі горщики закриваються кришками і відправляються в духовку, яку попередньо нагрівають до 200 градусів. Готується овочевий плов близько 40 хвилин.
Вінегрет
Інгредієнти на 1 кг салату (6 порцій):
Приготування:
1. Овочі для варіння повинні бути приблизно однакового розміру. Овочі промити і відварити до готовності. Картопля і морква варяться 25 хвилин, буряк - 50-60 хвилин. Відварені овочі залити холодною водою і охолодити, очистити від шкірки.
2. Картоплю, моркву і огірок нарізати однаковими кубиками, скласти в миску. Цибулю дрібно нарізати і залити гарячою водою на кілька хвилин, щоб прибрати гіркоту. Злити воду і додати до овочів.
3. Капусту віджати від розсолу і додати до овочів. Буряк нарізати кубиком. Якщо ви любите салат з пофарбованими овочами - додавайте буряк відразу. Якщо не хочете, щоб овочі забарвилися в буряковий - змішайте її з однією ложкою рослинної олії, залиште на кілька хвилин і потім додавайте в салат. Посоліть салат, перемішайте овочі і заправте сумішшю рослинної олії і оцту.
Квасолевий суп з томатами від Гордона Рамзі
Інгредієнти:
Приготування:
1. Квасолю попередньо замочити на 12 годин, воду злити, залити свіжою водою і відварити до майже готовності. Квасолю відкинути на друшляк.
2. Цибулю і моркву порізати кубиками.
3. Часник подрібнити ножем, селеру нарізати дольками.
4. Помідори опустити на 20 секунд в киплячу воду, вийняти, облити холодною водою і зняти шкірку. Нарізати довільними шматками.
5. В каструлі, де будемо варити суп, розігріти олію (40 мл). Викласти цибулю і обсмажити до прозорості.
6. Додати моркву і разом з цибулею, помішуючи, смажити 6-7 хв. на середньому вогні.
7. Додати селеру і часник, помішуючи, смажити ще 7-8 хв. до золотистого кольору всіх овочів.
8. Слідом додати томатну пасту, перемішати, смажити 1-2 хв.
9. Потім в каструлю додати квасолю і оливкову олію (50 мл). Квасолю слід добре обсмажити з овочами.
10. Додати помідори, все разом смажити 5-6 хв., інтенсивно помішуючи, на великому вогні.
11. Влити бульйон, довести до кипіння, зняти піну. Додати орегано, посолити, поперчити за смаком. Зменшити вогонь, каструлю накрити кришкою, варити суп 15-20 хв. до повної готовності квасолі. Відставити з вогню.
12. Суп розлити в тарілки, зверху покришити сир і притрусити порізаною зеленню петрушки. Квасолевий суп з томатами від Гордона Рамзі готовий.
Грибна підлива зі свіжих або заморожених грибів
Найсмачніша грибна підлива виходить зі свіжих лісових грибів. Вона буде відрізнятися неймовірним ароматом. Щоб приготувати таку підливу можна використовувати білі, польські гриби, лисички і т.д. Якщо ж лісових грибів немає, використовуйте магазинні печериці, гливи і т. д.
Інгредієнти:
1. Спочатку потрібно підготувати гриби – головний інгредієнт цієї страви. Очистіть гриби, добре вимийте. Потім вимочіть їх у солоній воді протягом 10 хв. і ще раз промийте. Подрібніть інгредієнти і приварите їх протягом 30 хв.
2. Цибулю очистіть, наріжте півкільцями.
3. Часник очистіть, дрібно поріжте.
4. Підсмажте на цибулю.
5. Протушкуйте на олії гриби протягом 10 хв.
6. Потім влийте в ємність вказану кількість води, здобріть вміст сіллю, прянощами, додати часник.
7. Накрийте ємність кришкою, готуйте інгредієнти 7 хв.
8. У невеликій кількості води розведіть борошно. Влийте отриману рідину в сковороду, постійно помішуючи при цьому інгредієнти в ній.
9. Коли підлива загусне, додайте в неї цибулю на середньому вогні готуйте масу ще 2 хв.
10. Якщо підлива вийде занадто густа, її можна розбавити звичайною водою.
11. За бажанням можна додати трохи зелені, більше часнику або червоний гіркий перець.
Пікантна закуска з баклажанів
Інгредієнти:
Для заправки:
Приготування:
1. Баклажани нарізати довільної форми, товщиною 3-5 мм.
2. Баклажани викласти на розігріту сковорідку-гриль або звичайну сковорідку (без олії) і добре підрум’янити на середньому вогні з обох боків.
3. Готуємо заправку з петрушки та часнику.
4. Дно посудини невеликої ємкості злегка змастити заправкою. Далі щільно викласти шар підрум’янених баклажанів. Зверху рівномірно змастити заправкою, таким чином перекласти всі баклажани.
5. Посудину з баклажанами закрити кришкою або харчовою плівкою і помістити в холодильник мінімум на 2 год, щоб баклажани увібрали заправку. Зберігати баклажани в холодильнику. Пікантна закуска з баклажанів готова.
Картопля запечена з розмарином
Інгредієнти:
Приготування:
1. Заздалегідь розігріваємо духовку до 180-190°С.
2. Викладаємо картоплю у велику каструлю, заливаємо чистою водою, солимо і ставимо на плиту. Чекаємо, поки вона закипить та варимо до напівготовності приблизно 10 хвилин. Потім зливаємо воду з нього та перекладаємо у форму для випічки.
3. Ставимо її в розігріту духовку приблизно на 10-20 хвилин. Потім дістаємо і трохи придавлюємо бульби ложкою, щоб картопля стала злегка сплющеною.
4. Листя розмарину необхідно трохи потерти між долонями або розім'яти у ступці. Так вони віддадуть більше аромату страві.
5. Часник можна очистити і нарізати, а можна додати зубчики у шкірці.
6. У невелику миску наливаємо оливкову олію, додаємо часник та розмарин, все перемішуємо. Потім поливаємо прим'яту картоплю цією сумішшю, за бажанням солимо, додаємо перець і відправляємо в духовку ще на 30-40 хвилин.
7. За хвилин 10 до закінчення можна переставити її на верхній рівень, щоб вона підрум'янилася. Потім дістаємо і чекаємо, поки картопля охолоне.
Квасоля з тушкованими овочами
Інгредієнти:
1. Квасолю залити водою і залишити на ніч.
2. Потім квасолю залити чистою водою, довести до кипіння, додати лавровий лист, посолити, накрити кришкою і на малому вогні варити приблизно 1-1,5 год. до готовності. Щоб квасоля не полущилася, її слід залишити на деякий час у воді, де вона варилась. Після того, як вода охолоне, квасолю відкинути на друшляк.
3. Цибулю очистити від шкірки і нарізати півкільцями.
4. Почищену моркву потерти на крупній терці.
5. Помідори опустити на 20 с. в окріп, охолодити під струменем холодної води, зняти шкірку і подрібнити в блендері або дрібно порізати ножем.
6. Порізану цибулю обсмажити на соняшниковій олії до прозорого стану.
7. Додати моркву, трохи посолити і на невеликому вогні тушкувати приблизно 10 хв., поки морква добре не зм’якне.
8. Потім до моркви з цибулею додати подрібнені томати і вже на середньому вогні, періодично помішуючи, тушкувати ще 5 хв.
9. Після цього до овочів викласти зварену квасолю, перемішати. При потребі досолити, поперчити, витиснути через часникодавку часник, знову перемішати…
10. При подачі страву посипати січеною зеленню петрушки чи кінзи.
Запечена риба з овочами
Приготування:
1. Овочі й рибу очисти і приготуй для подальшої роботи.
2. Овочі наріж довільно і склади в деко. Посоли, поперчи, полий оливковою олією. Відправ їх запікатися в розігріту духовку. Овочі мають запікатися до готовності. Зрідка діставай деко і обережно перемішуй їх.
3. Натри філе спеціями для риби (або сіллю і перцем) і червоною паприкою.
4. Коли овочі готові, вклади зверху філе, полий соком від овочів. 5. Постав у духовку на 3-5 хвилин. Потім переверни і ще на 3-5 хвилин.
Картопляно-гречані котлети
Інгредієнти:
Приготування:
1. Гречку промий, залий водою, доведи до кипіння, посоли і вари до готовності на мінімальному вогні. Гречана каша має повністю розваритися.
2. Картоплю натри на середній тертці і відіжми сік.
3. Змішай гречану кашу з картоплею, посоли, додати спеції і збий блендером до однорідної липкої маси.
4. Сформуй невеликі плоскі котлетки, обваляй у борошні.
5. Обсмаж пісні котлети в олії під кришкою по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.
Голубці пісні з грибами
Інгредієнти:
Приготування:
1. Насамперед необхідно приготувати начинку для майбутніх голубців. Для цього очистити цибулю і моркву, дрібно нарізати. Гриби теж подрібнити.
2. На сковороді нагріти олію, покласти в неї частину нарізаної цибулі, гриби і моркву. Смажити 7-8 хвилин, помішуючи.
3. Овочі перекласти в миску, а соус, що виділився під час смаження овочів, залишити на сковороді. Залити окропом разом, в одній мисці, рис і сухі гриби, накрити миску зверху тарілкою, дати настоятися. 4. Рис повинен увібрати воду і стати наполовину готовим.
5. Наколоти на вилку капусту, опустити її в киплячу злегка підсолену воду та поступово відділяти пропарене листя від качана. Так розібрати весь качан на окремі листи, вирізавши основу качана.
6. До обсмажених грибів додати рис і пропарені сушені гриби, додати кріп і мускатний горіх. Все перемішати, приправити сіллю та перцем. 7. Начинку викласти на капустяне листя, акуратно загорнути їх та сформувати голубці, отримані напівфабрикати скласти в форму для запікання. Розігріти духовку до 190 градусів.
8. Взяти сковороду, де смажилися наші гриби. Розігріти в ній рослинне масло, викласти залишок цибулі та обсмажити трохи, до прозорості. Додати в цибулю невеликі шматочки помідорів, консервовані у власному соку, без шкірки, але з рідиною. Довести до кипіння, додати солі, перцю.
9. Вилити отриману суміш на голубці.
10. Форму закрити фольгою та запікати в духовці протягом години.
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