На півночі України небо захищає чимала кількість мобільних вогневих груп ППО, – Наєв





Про це Сергій Наєв



"Невеликі зенітні комплекси вражають різноманіттям. Серед підрозділів ППО користується популярністю мобільний зенітний комплекс «MR-2 Viktor». Системи з німецьким кулеметом MG-3, американським великокаліберним кулеметом «Browning M2». Тим не менш, українські воїни не цураються використовувати у мобільних вогневих групах й старі радянські кулемети ДШКМ та «Максим», – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.



Як зазначив командувач, з точки зору технологій, звісно, західні системи кращі, ніж радянські. Проте, українські воїни використовують все, що може вбивати ворога – в небі та на землі. Але успіх у двобої з ворожою ціллю залежить не лише від вміння одного екіпажу, а від спільної роботи усіх мобільних вогневих груп, які здатні утворити необхідну щільність перехресного вогню.



"Влучання, які я спостерігав, були точними. Цілі були уражені. Ефективність наших мобільних груп висока. Але, щоб бути впевненим, що кожна ворожа ціль в українському небі буде збита, ми постійно проводимо роботу щодо підвищення їхньої підготовки. Приємно бачити, що хлопці мотивовані і знають, що робити. Якщо ж говорити про всю систему протиповітряної оборони, то нам, звичайно, хотілося б отримати від партнерів ще більше технологічно нових західних зразків. Але на даний час ми вживаємо усіх заходів, в тому числі організаційного характеру, щоб підвищити ефективність того, що маємо", - підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За словами командувача Об’єднаних Сил ЗС України, у північній оперативній зоні українське небо охороняють не тільки відомі зенітно-ракетні комплекси. Бойове чергування здійснює чимала кількість мобільних вогневих груп ППО.Про це написав на сторінці у фейсбуці."Невеликі зенітні комплекси вражають різноманіттям. Серед підрозділів ППО користується популярністю мобільний зенітний комплекс «MR-2 Viktor». Системи з німецьким кулеметом MG-3, американським великокаліберним кулеметом «Browning M2». Тим не менш, українські воїни не цураються використовувати у мобільних вогневих групах й старі радянські кулемети ДШКМ та «Максим», – наголосив генерал-лейтенантЯк зазначив командувач, з точки зору технологій, звісно, західні системи кращі, ніж радянські. Проте, українські воїни використовують все, що може вбивати ворога – в небі та на землі. Але успіх у двобої з ворожою ціллю залежить не лише від вміння одного екіпажу, а від спільної роботи усіх мобільних вогневих груп, які здатні утворити необхідну щільність перехресного вогню."Влучання, які я спостерігав, були точними. Цілі були уражені. Ефективність наших мобільних груп висока. Але, щоб бути впевненим, що кожна ворожа ціль в українському небі буде збита, ми постійно проводимо роботу щодо підвищення їхньої підготовки. Приємно бачити, що хлопці мотивовані і знають, що робити. Якщо ж говорити про всю систему протиповітряної оборони, то нам, звичайно, хотілося б отримати від партнерів ще більше технологічно нових західних зразків. Але на даний час ми вживаємо усіх заходів, в тому числі організаційного характеру, щоб підвищити ефективність того, що маємо", - підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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