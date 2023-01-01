Росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці у Селидово на Донеччині. ФОТО

Росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці у Селидово на Донеччині. ФОТО
Сьогодні вночі, 15 листопада, ворог завдав ракетного удару по м. Селидове Покровського району на Донеччині. В результаті відбулось руйнування під’їзду 4-поверхового житлового будинку.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

На місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу.

Також із пошкодженої квартири на 4-му поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких і дитина.

На жаль, під завалами знайшли тіло загиблої жінки. Ймовірно під руїнами ще залишається щонайменше одна особа.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці у Селидово на Донеччині. ФОТО
Росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці у Селидово на Донеччині. ФОТО
Росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці у Селидово на Донеччині. ФОТО

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Теги: Донеччина, ракетний удар, Селидово
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