Захисники за добу знищили 820 окупантів

Захисники за добу знищили 820 окупантів
За добу Сили оборони ліквідували 820 російських вояків.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.11.23 орієнтовно склали:

✔ особового складу − близько 314 290 (+820) осіб,

✔ танків − 5 377 (+15) од,

✔ бойових броньованих машин − 10 104 (+18) од,

✔ артилерійських систем − 7 647 (+58) од,

✔ РСЗВ − 884 (+2) од,

✔ засобів ППО − 582 (+2) од,

✔ літаків − 323 (+1) од,

✔ гелікоптерів − 324 (+0) од,

✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 675 (+26) од,

✔ крилатих ракет − 1 562 (+1) од,

✔ кораблів/катерів − 22 (+0) од,

✔ підводних човнів − 1 (+0) од,

✔ автомобільної техніки та автоцистерн − 10 020 (+47) од,

✔ спеціальної техніки − 1 083 (+2) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Втрати росії
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