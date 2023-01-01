Захисники за добу знищили 820 окупантів
Сьогодні, 09:30
За добу Сили оборони ліквідували 820 російських вояків.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.11.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу − близько 314 290 (+820) осіб,
✔ танків − 5 377 (+15) од,
✔ бойових броньованих машин − 10 104 (+18) од,
✔ артилерійських систем − 7 647 (+58) од,
✔ РСЗВ − 884 (+2) од,
✔ засобів ППО − 582 (+2) од,
✔ літаків − 323 (+1) од,
✔ гелікоптерів − 324 (+0) од,
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 675 (+26) од,
✔ крилатих ракет − 1 562 (+1) од,
✔ кораблів/катерів − 22 (+0) од,
✔ підводних човнів − 1 (+0) од,
✔ автомобільної техніки та автоцистерн − 10 020 (+47) од,
✔ спеціальної техніки − 1 083 (+2) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.11.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу − близько 314 290 (+820) осіб,
✔ танків − 5 377 (+15) од,
✔ бойових броньованих машин − 10 104 (+18) од,
✔ артилерійських систем − 7 647 (+58) од,
✔ РСЗВ − 884 (+2) од,
✔ засобів ППО − 582 (+2) од,
✔ літаків − 323 (+1) од,
✔ гелікоптерів − 324 (+0) од,
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 675 (+26) од,
✔ крилатих ракет − 1 562 (+1) од,
✔ кораблів/катерів − 22 (+0) од,
✔ підводних човнів − 1 (+0) од,
✔ автомобільної техніки та автоцистерн − 10 020 (+47) од,
✔ спеціальної техніки − 1 083 (+2) од.
Дані уточнюються.
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