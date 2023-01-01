Захисники за добу знищили 820 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.11.23 орієнтовно склали:



✔ особового складу − близько 314 290 (+820) осіб,



✔ танків − 5 377 (+15) од,



✔ бойових броньованих машин − 10 104 (+18) од,



✔ артилерійських систем − 7 647 (+58) од,



✔ РСЗВ − 884 (+2) од,



✔ засобів ППО − 582 (+2) од,



✔ літаків − 323 (+1) од,



✔ гелікоптерів − 324 (+0) од,



✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 675 (+26) од,



✔ крилатих ракет − 1 562 (+1) од,



✔ кораблів/катерів − 22 (+0) од,



✔ підводних човнів − 1 (+0) од,



✔ автомобільної техніки та автоцистерн − 10 020 (+47) од,



✔ спеціальної техніки − 1 083 (+2) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За добу Сили оборони ліквідували 820 російських вояків.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.✔ особового складу − близько 314 290 (+820) осіб,✔ танків − 5 377 (+15) од,✔ бойових броньованих машин − 10 104 (+18) од,✔ артилерійських систем − 7 647 (+58) од,✔ РСЗВ − 884 (+2) од,✔ засобів ППО − 582 (+2) од,✔ літаків − 323 (+1) од,✔ гелікоптерів − 324 (+0) од,✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 675 (+26) од,✔ крилатих ракет − 1 562 (+1) од,✔ кораблів/катерів − 22 (+0) од,✔ підводних човнів − 1 (+0) од,✔ автомобільної техніки та автоцистерн − 10 020 (+47) од,✔ спеціальної техніки − 1 083 (+2) од.Дані уточнюються.

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