Курс валют у Луцьку 15 листопада





Про це повідомляє



Євро купують за 40.30, а продають за 41.00.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9.30.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15 листопада готівковий курс долара становить 37.65, продають його за 38.20.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 40.30, а продають за 41.00.Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9.30.

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