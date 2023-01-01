Курс валют у Луцьку 15 листопада

Курс валют у Луцьку 15 листопада
15 листопада готівковий курс долара становить 37.65, продають його за 38.20.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.30, а продають за 41.00.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9.30.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ломбарди і крадене майно: як повернути річ назад
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні загинули щонайменше 30 тисяч українських захисників, – «Книга пам'яті»
Сьогодні, 09:40
Захисники за добу знищили 820 окупантів
Сьогодні, 09:30
Курс валют у Луцьку 15 листопада
Сьогодні, 09:15
На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 12 атак окупантів, – Генштаб
Сьогодні, 08:52
Не розкаявся у вчиненому: суд дав рік тюрми ухилянту з Волині
Сьогодні, 08:20
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 14 листопада Курс валют у Луцьку 14 листопада
14 листопад, 09:10
Курс валют у Луцьку 13 листопада Курс валют у Луцьку 13 листопада
13 листопад, 09:05
Курс валют у Луцьку 11 листопада Курс валют у Луцьку 11 листопада
11 листопад, 11:05
Курс валют у Луцьку 10 листопада Курс валют у Луцьку 10 листопада
10 листопад, 09:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На війні загинули щонайменше 30 тисяч українських захисників, – «Книга пам'яті»
Сьогодні, 09:40
 0
Захисники за добу знищили 820 окупантів
Сьогодні, 09:30
 0
Курс валют у Луцьку 15 листопада
Сьогодні, 09:15
 0
На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 12 атак окупантів, – Генштаб
Сьогодні, 08:52
 0
Не розкаявся у вчиненому: суд дав рік тюрми ухилянту з Волині
Сьогодні, 08:20
 0
Медіа
відео
1/8