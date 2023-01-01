Не розкаявся у вчиненому: суд дав рік тюрми ухилянту з Волині





Відповідний вирок ухвалив Любомльський районний суд, інформує ІА



З матеріалів справи відомо, що уродженець села Вишнів Ковельського (колишнього Любомльського) району Валерій К. працює трактористом ФГ «Самлан», чоловік придатний до військової служби.



7 червня волинянин отримав під особистий підпис персональну повістку про призов під час мобілізації. Однак через п’ять днів не з’явився у пункт збору для відправки для проходження військової служби. Відстрочки чоловік не мав.



У суді він визнав свою вину. Валерій К. повідомив, що не з’явився у пункт збору, оскільки не бачить себе ефективним військовим. Однак не розкаявся у вчиненому.



«Суд не приймає до уваги як пом'якшувальну обставину щире каяття, бо не знайшов підтвердження цьому під час розгляду справи. В судовому засіданні обвинувачений не проявив щирої волі змінити свою поведінку, не висловив почуття жалю, сорому або обтяжливості, не продемонстрував готовність внести зміни в своє життя за свій вчинок в умовах загрози безпеці держави.



На запитання суду про дії обвинуваченого при змодельованій ситуації – окупації ворогом території його місця проживання – останній лише промовчав», – йдеться у вироку суду.



Врахувавши всі обставини, представники Феміди призначили ухилянту покарання у виді одного року позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рік у місцях позбавлення волі проведе волинянин, який ухилився від призову на військову службу. Зазвичай суди призначають м’якше покарання за такий злочин – умовний термін. Однак у цьому випадку чоловік не розкаявся у вчиненому, тому й потрапив за ґрати.Відповідний вирок ухвалив Любомльський районний суд, інформує ІА Волинські новини З матеріалів справи відомо, що уродженець села Вишнів Ковельського (колишнього Любомльського) району. працює трактористом ФГ «Самлан», чоловік придатний до військової служби.7 червня волинянин отримав під особистий підпис персональну повістку про призов під час мобілізації. Однак через п’ять днів не з’явився у пункт збору для відправки для проходження військової служби. Відстрочки чоловік не мав.У суді він визнав свою вину. Валерій К. повідомив, що не з’явився у пункт збору, оскільки не бачить себе ефективним військовим. Однак не розкаявся у вчиненому.«Суд не приймає до уваги як пом'якшувальну обставину щире каяття, бо не знайшов підтвердження цьому під час розгляду справи. В судовому засіданні обвинувачений не проявив щирої волі змінити свою поведінку, не висловив почуття жалю, сорому або обтяжливості, не продемонстрував готовність внести зміни в своє життя за свій вчинок в умовах загрози безпеці держави.На запитання суду про дії обвинуваченого при змодельованій ситуації – окупації ворогом території його місця проживання – останній лише промовчав», – йдеться у вироку суду.Врахувавши всі обставини, представники Феміди призначили ухилянту покарання у виді одного року позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію