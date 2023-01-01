Не розкаявся у вчиненому: суд дав рік тюрми ухилянту з Волині
Сьогодні, 08:20
Рік у місцях позбавлення волі проведе волинянин, який ухилився від призову на військову службу. Зазвичай суди призначають м’якше покарання за такий злочин – умовний термін. Однак у цьому випадку чоловік не розкаявся у вчиненому, тому й потрапив за ґрати.
Відповідний вирок ухвалив Любомльський районний суд, інформує ІА Волинські новини.
З матеріалів справи відомо, що уродженець села Вишнів Ковельського (колишнього Любомльського) району Валерій К. працює трактористом ФГ «Самлан», чоловік придатний до військової служби.
7 червня волинянин отримав під особистий підпис персональну повістку про призов під час мобілізації. Однак через п’ять днів не з’явився у пункт збору для відправки для проходження військової служби. Відстрочки чоловік не мав.
У суді він визнав свою вину. Валерій К. повідомив, що не з’явився у пункт збору, оскільки не бачить себе ефективним військовим. Однак не розкаявся у вчиненому.
«Суд не приймає до уваги як пом'якшувальну обставину щире каяття, бо не знайшов підтвердження цьому під час розгляду справи. В судовому засіданні обвинувачений не проявив щирої волі змінити свою поведінку, не висловив почуття жалю, сорому або обтяжливості, не продемонстрував готовність внести зміни в своє життя за свій вчинок в умовах загрози безпеці держави.
На запитання суду про дії обвинуваченого при змодельованій ситуації – окупації ворогом території його місця проживання – останній лише промовчав», – йдеться у вироку суду.
Врахувавши всі обставини, представники Феміди призначили ухилянту покарання у виді одного року позбавлення волі.
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Відповідний вирок ухвалив Любомльський районний суд, інформує ІА Волинські новини.
З матеріалів справи відомо, що уродженець села Вишнів Ковельського (колишнього Любомльського) району Валерій К. працює трактористом ФГ «Самлан», чоловік придатний до військової служби.
7 червня волинянин отримав під особистий підпис персональну повістку про призов під час мобілізації. Однак через п’ять днів не з’явився у пункт збору для відправки для проходження військової служби. Відстрочки чоловік не мав.
У суді він визнав свою вину. Валерій К. повідомив, що не з’явився у пункт збору, оскільки не бачить себе ефективним військовим. Однак не розкаявся у вчиненому.
«Суд не приймає до уваги як пом'якшувальну обставину щире каяття, бо не знайшов підтвердження цьому під час розгляду справи. В судовому засіданні обвинувачений не проявив щирої волі змінити свою поведінку, не висловив почуття жалю, сорому або обтяжливості, не продемонстрував готовність внести зміни в своє життя за свій вчинок в умовах загрози безпеці держави.
На запитання суду про дії обвинуваченого при змодельованій ситуації – окупації ворогом території його місця проживання – останній лише промовчав», – йдеться у вироку суду.
Врахувавши всі обставини, представники Феміди призначили ухилянту покарання у виді одного року позбавлення волі.
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