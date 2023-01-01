Збирають гроші на дрони: танцювальна студія у Луцьку проведе майстер-клас

Збирають гроші на дрони: танцювальна студія у Луцьку проведе майстер-клас
Танцювальна студія з Луцька «ProstirDance» проведе майстер-клас, щоб допомогти волонтерам штабу «Ангар» зібрати на FPV-дрони.

Благодійний майстер-клас відбуденться 18 листопада: хіп-хоп об11:00 та брейк-данс о 12:00, повідомляє ВСН.

Долучитися можна за мінімальним внеском у розмірі 150 грн на банку, або прийшовши та задонативши в скриньку «Ангару» , яка знаходиться на студії «ProstirDance»

Адреса проведення: вул. Шопена 22 (1 поверх, 31 кабінет)

Для запису на майстер-клас пишіть на сторінку в інстаграмі @prostir_dance

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: дрони, збір
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ломбарди і крадене майно: як повернути річ назад
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Збирають гроші на дрони: танцювальна студія у Луцьку проведе майстер-клас
Сьогодні, 05:35
Очищення душі: ПЦУ закликає до молитви та покаяння в Різдвяний піст
Сьогодні, 03:12
Спочатку дрони: лучани знову збираються на акцію протесту
Сьогодні, 01:30
15 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку працювала «техпідтримка» російських онлайн-казино
14 листопад, 23:30
Схожі новини
Українці зібрали 2,5 мільйона гривень на дрони для прикордонників Українці зібрали 2,5 мільйона гривень на дрони для прикордонників
24 березень, 17:40
Медики з Волині купили для військових три дрони Медики з Волині купили для військових три дрони
14 листопад, 05:28
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2» Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
31 жовтень, 14:25
Дрони-бомбери для 100-ої бригади ТрО передав головний рабин України Дрони-бомбери для 100-ої бригади ТрО передав головний рабин України
27 жовтень, 15:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Збирають гроші на дрони: танцювальна студія у Луцьку проведе майстер-клас
Сьогодні, 05:35
 0
Очищення душі: ПЦУ закликає до молитви та покаяння в Різдвяний піст
Сьогодні, 03:12
 0
Спочатку дрони: лучани знову збираються на акцію протесту
Сьогодні, 01:30
 0
15 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку працювала «техпідтримка» російських онлайн-казино
14 листопад, 23:30
 0
Медіа
відео
1/8