Збирають гроші на дрони: танцювальна студія у Луцьку проведе майстер-клас





Благодійний майстер-клас відбуденться 18 листопада: хіп-хоп об11:00 та брейк-данс о 12:00, повідомляє



Долучитися можна за мінімальним внеском у розмірі 150 грн на



Адреса проведення: вул. Шопена 22 (1 поверх, 31 кабінет)



Для запису на майстер-клас пишіть на сторінку в інстаграмі @prostir_dance

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Танцювальна студія з Луцька «ProstirDance» проведе майстер-клас, щоб допомогти волонтерам штабу «Ангар» зібрати на FPV-дрони.Благодійний майстер-клас відбуденться 18 листопада: хіп-хоп об11:00 та брейк-данс о 12:00, повідомляє ВСН Долучитися можна за мінімальним внеском у розмірі 150 грн на банку , або прийшовши та задонативши в скриньку «Ангару» , яка знаходиться на студії «ProstirDance»Адреса проведення: вул. Шопена 22 (1 поверх, 31 кабінет)Для запису на майстер-клас пишіть на сторінку в інстаграмі @prostir_dance

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