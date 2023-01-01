Збирають гроші на дрони: танцювальна студія у Луцьку проведе майстер-клас
Сьогодні, 05:35
Танцювальна студія з Луцька «ProstirDance» проведе майстер-клас, щоб допомогти волонтерам штабу «Ангар» зібрати на FPV-дрони.
Благодійний майстер-клас відбуденться 18 листопада: хіп-хоп об11:00 та брейк-данс о 12:00, повідомляє ВСН.
Долучитися можна за мінімальним внеском у розмірі 150 грн на банку, або прийшовши та задонативши в скриньку «Ангару» , яка знаходиться на студії «ProstirDance»
Адреса проведення: вул. Шопена 22 (1 поверх, 31 кабінет)
Для запису на майстер-клас пишіть на сторінку в інстаграмі @prostir_dance
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Благодійний майстер-клас відбуденться 18 листопада: хіп-хоп об11:00 та брейк-данс о 12:00, повідомляє ВСН.
Долучитися можна за мінімальним внеском у розмірі 150 грн на банку, або прийшовши та задонативши в скриньку «Ангару» , яка знаходиться на студії «ProstirDance»
Адреса проведення: вул. Шопена 22 (1 поверх, 31 кабінет)
Для запису на майстер-клас пишіть на сторінку в інстаграмі @prostir_dance
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