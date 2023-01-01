Очищення душі: ПЦУ закликає до молитви та покаяння в Різдвяний піст

Православна церква України повідомила про початок Різдвяного посту, який триватиме 40 днів – до Святвечора 24 грудня."Розпочинається важливий період у житті православних християн – Різдвяний піст, під час якого ми очищуватимемо наші душі та готуватимемося до зустрічі свята Різдва Христового”, – йдеться у дописі на сторінці ПЦУ у Facebook.Церква закликає віруючих провести час посту в молитвах, покаянні та добрих справах, аби гідно зустріти Різдво. Наголошується, що дотримання посту має бути насамперед духовним очищенням.“Пам’ятаймо, що піст є періодом найперше духовного очищення, і обмеження в їжі без щирої молитви та покаяння не принесуть бажаної духовної користі”, – наголошує ПЦУ.Далі повний текст повідомлення:"Дорогі брати і сестри! Розпочинається важливий період у житті православних християн – Різдвяний піст, під час якого ми очищуватимемо наші душі та готуватимемося до зустрічі свята Різдва Христового.Піст триватиме сорок днів до Святвечора, який цьогоріч ми вперше відзначатимемо за новоюліанським календарем – 24 грудня.Пам’ятаймо, що піст є періодом найперше духовного очищення, і обмеження в їжі без щирої молитви та покаяння не принесуть бажаної духовної користі. Святитель Іоан Золотоустий навчає: «Не кажи мені, що ти так багато днів постив, не з’їв того й іншого, не пив вина, пережив нечистоту, а покажи мені, чи став ти лагідним після того, як був гнівливим, чи зробився людинолюбним після того, як раніше був жорстоким, бо, якщо ти упоєний гнівом, то навіщо пригнічуєш свою плоть? Якщо всередині заздрість і користолюбство, то яка користь від пиття води? Тепер шукаю не того, яка трапеза, але чи відбулася переміна злого напрямку думок».Тож проведімо цей час у молитвах і покаянні, здійснюючи справи милосердя, аби зустріти Різдво Господа нашого Ісуса Христа оновленими та вдосконаленими, зберегти свої духовні здобутки та надбання і після нього, примножити їх та надихати своїм прикладом інших", - йдеться у повідомленні.