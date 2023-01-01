Спочатку дрони: лучани знову збираються на акцію протесту
Сьогодні, 01:30
У Луцьку місцеві активісти знову збираються на акцію, протестуватимуть проти рішення влади витрачати гроші на бруківку, ремонт дворів та доріг.
Про нову подію у Фейсбуку анонсував лучанин Сергій Рижков.
Запланували акцію на четвер, 16 листопада, біля приміщення Волинської обласної ради. Початок – 10:30.
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Про нову подію у Фейсбуку анонсував лучанин Сергій Рижков.
Запланували акцію на четвер, 16 листопада, біля приміщення Волинської обласної ради. Початок – 10:30.
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