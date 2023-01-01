Спочатку дрони: лучани знову збираються на акцію протесту

Спочатку дрони: лучани знову збираються на акцію протесту
У Луцьку місцеві активісти знову збираються на акцію, протестуватимуть проти рішення влади витрачати гроші на бруківку, ремонт дворів та доріг.

Про нову подію у Фейсбуку анонсував лучанин Сергій Рижков.

Запланували акцію на четвер, 16 листопада, біля приміщення Волинської обласної ради. Початок – 10:30.

Спочатку дрони: лучани знову збираються на акцію протесту



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Теги: акція, спочатку дрони
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Сьогодні, 00:00
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