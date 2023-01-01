У Луцьку працювала «техпідтримка» російських онлайн-казино

Правоохоронці ліквідували угрупування, яке діяло в Луцьку під вивіскою «айтішників». Насправді це виявилася «техпідтримка» російської мережі онлайн-казино.Про цестало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.Двоє спритників створили у Луцьку компанію, яка забезпечувала діяльність російської мережі онлайн-казино із десятків різноманітних брендів. Про масштаби свідчить той факт, що в мережі гроші тринькали до 2 мільйонів гравців з усього світу.Луцький «філіал» відігравав роль своєрідної техпідтримки. Тут працювали на різних офісах до 200 людей. Гроші від злочинної діяльності виводили до росії, а зарплатню працівникам давали у «конвертах».Працівники СБУ і прокуратури провели обшуки на офісах та вдома у зловмисників, де вилучили техніку та документацію. Наразі вже відкрили кримінальне провадження.