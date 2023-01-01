У Луцьку працювала «техпідтримка» російських онлайн-казино

У Луцьку працювала «техпідтримка» російських онлайн-казино
Правоохоронці ліквідували угрупування, яке діяло в Луцьку під вивіскою «айтішників». Насправді це виявилася «техпідтримка» російської мережі онлайн-казино.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

Двоє спритників створили у Луцьку компанію, яка забезпечувала діяльність російської мережі онлайн-казино із десятків різноманітних брендів. Про масштаби свідчить той факт, що в мережі гроші тринькали до 2 мільйонів гравців з усього світу.

Луцький «філіал» відігравав роль своєрідної техпідтримки. Тут працювали на різних офісах до 200 людей. Гроші від злочинної діяльності виводили до росії, а зарплатню працівникам давали у «конвертах».

Працівники СБУ і прокуратури провели обшуки на офісах та вдома у зловмисників, де вилучили техніку та документацію. Наразі вже відкрили кримінальне провадження.

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Теги: СБУ, злочин
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