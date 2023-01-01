Дружини загиблих бійців з Волині свої історії кохання зобразили на полотні

Дружини загиблих бійців з Волині свої історії кохання зобразили на полотні
У місті на Волині в рамках всеукраїнського проєкту "Жива" семеро дружин загиблих військовослужбовців зголосилися зобразити на полотні свої переживання і власні історії кохання.

Для жінок такий досвід новий, пензлі та фарби до рук вони взяли вперше, розповіла Суспільному художниця з Нововолинська Олена Киця.

Тиждень тому жінки збиралися вперше, вибирали малюнок та розпочинали працювати.

37-мирічна Ірина Крилова в пам'ять про загиблого чоловіка – військовослужбовця Антона, зобразила на картині море і себе поруч. Каже: з чоловіком прожили разом 16 років. 12 липня 2023 року він загинув в Запорізькій області.

39-тирічна дружина загиблого військовослужбовця Тетяна Войтович передала на полотні власний стан душі. Говорить: малювання заспокоює та відволікає від сумних думок. Її чоловік загинув 11 вересня, залишилося двоє дітей.
Дружини загиблих бійців з Волині свої історії кохання зобразили на полотні


Готові картини семи дружин загиблих військовослужбовців з Нововолинська будуть представлені на виставках в різних містах України – розповів президент благодійного фонду "Сучасна Україна" Володимир Гавриш. З його слів, арттерапевтичний захід в рамках проєкту "Жива. Справжні історії кохання" на початку грудня планують провести у Луцьку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой, дружини, картини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ломбарди і крадене майно: як повернути річ назад
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дружини загиблих бійців з Волині свої історії кохання зобразили на полотні
Сьогодні, 22:46
Фігурує Зеленський: журнал The Economist випустив обкладинку-ребус із «прогнозом» на 2024 рік
Сьогодні, 22:17
Коли в Україні можуть піднятися тарифи на електроенергію та опалення: у Міненерго відповіли
Сьогодні, 21:45
Олександр Положинський заявив, що переводиться до іншого підрозділу ЗСУ
Сьогодні, 21:15
Тергромади Волині отримали 10 екскаваторів
Сьогодні, 20:51
Схожі новини
До Луцька «на щиті» привезуть полеглих на війні Героїв До Луцька «на щиті» привезуть полеглих на війні Героїв
Сьогодні, 20:25
Сьогодні у Луцькому районі попрощалися із Героєм Михайлом Боярчуком Сьогодні у Луцькому районі попрощалися із Героєм Михайлом Боярчуком
12 листопад, 21:26
На фронті загинув Герой з громади на Волині Петро Зеленко На фронті загинув Герой з громади на Волині Петро Зеленко
02 листопад, 22:29
На війні з окупантами загинув 23-річний Герой Олександр Мороз з Луцького району На війні з окупантами загинув 23-річний Герой Олександр Мороз з Луцького району
02 листопад, 20:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дружини загиблих бійців з Волині свої історії кохання зобразили на полотні
Сьогодні, 22:46
 0
Фігурує Зеленський: журнал The Economist випустив обкладинку-ребус із «прогнозом» на 2024 рік
Сьогодні, 22:17
 0
Коли в Україні можуть піднятися тарифи на електроенергію та опалення: у Міненерго відповіли
Сьогодні, 21:45
 0
Олександр Положинський заявив, що переводиться до іншого підрозділу ЗСУ
Сьогодні, 21:15
 0
Тергромади Волині отримали 10 екскаваторів
Сьогодні, 20:51
 0
Медіа
відео
1/8