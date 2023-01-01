Дружини загиблих бійців з Волині свої історії кохання зобразили на полотні

У місті на Волині в рамках всеукраїнського проєкту "Жива" семеро дружин загиблих військовослужбовців зголосилися зобразити на полотні свої переживання і власні історії кохання.Для жінок такий досвід новий, пензлі та фарби до рук вони взяли вперше, розповіла Суспільному художниця з Нововолинська Олена Киця.Тиждень тому жінки збиралися вперше, вибирали малюнок та розпочинали працювати.37-мирічнав пам'ять про загиблого чоловіка – військовослужбовця Антона, зобразила на картині море і себе поруч. Каже: з чоловіком прожили разом 16 років. 12 липня 2023 року він загинув в Запорізькій області.39-тирічна дружина загиблого військовослужбовцяпередала на полотні власний стан душі. Говорить: малювання заспокоює та відволікає від сумних думок. Її чоловік загинув 11 вересня, залишилося двоє дітей.Готові картини семи дружин загиблих військовослужбовців з Нововолинська будуть представлені на виставках в різних містах України – розповів президент благодійного фонду "Сучасна Україна" Володимир Гавриш. З його слів, арттерапевтичний захід в рамках проєкту "Жива. Справжні історії кохання" на початку грудня планують провести у Луцьку.