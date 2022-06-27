Коли в Україні можуть піднятися тарифи на електроенергію та опалення: у Міненерго відповіли

Коли в Україні можуть піднятися тарифи на електроенергію та опалення: у Міненерго відповіли
В Україні станом на зараз питання щодо підвищення цін на світло, газ та тепло ще не обговорювалося.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Поки питання зміни чи підняття тарифів не обговорюється. Я впевнений, що ми закінчимо точно цей опалювальний сезон без підняття тарифів... В принципі, це питання поки на столі не розглядається", - сказав Герман Галущенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: світло, опалення, тарифи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ломбарди і крадене майно: як повернути річ назад
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дружини загиблих бійців з Волині свої історії кохання зобразили на полотні
Сьогодні, 22:46
Фігурує Зеленський: журнал The Economist випустив обкладинку-ребус із «прогнозом» на 2024 рік
Сьогодні, 22:17
Коли в Україні можуть піднятися тарифи на електроенергію та опалення: у Міненерго відповіли
Сьогодні, 21:45
Олександр Положинський заявив, що переводиться до іншого підрозділу ЗСУ
Сьогодні, 21:15
Тергромади Волині отримали 10 екскаваторів
Сьогодні, 20:51
Схожі новини
Розповіли, коли підвищуватимуть тарифи на електроенергію Розповіли, коли підвищуватимуть тарифи на електроенергію
25 квітень, 20:23
Чинні чи нові: які тарифи на електроенергію будуть у квітні Чинні чи нові: які тарифи на електроенергію будуть у квітні
05 квітень, 06:00
«Зима буде надскладною в нашій історії»: чого чекати українцям від тарифів на комунпослуги «Зима буде надскладною в нашій історії»: чого чекати українцям від тарифів на комунпослуги
27 червень, 2022, 12:00
Газ, світло та вода: як зміняться тарифи для українців через війну Газ, світло та вода: як зміняться тарифи для українців через війну
16 квітень, 2022, 17:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дружини загиблих бійців з Волині свої історії кохання зобразили на полотні
Сьогодні, 22:46
 0
Фігурує Зеленський: журнал The Economist випустив обкладинку-ребус із «прогнозом» на 2024 рік
Сьогодні, 22:17
 0
Коли в Україні можуть піднятися тарифи на електроенергію та опалення: у Міненерго відповіли
Сьогодні, 21:45
 0
Олександр Положинський заявив, що переводиться до іншого підрозділу ЗСУ
Сьогодні, 21:15
 0
Тергромади Волині отримали 10 екскаваторів
Сьогодні, 20:51
 0
Медіа
відео
1/8