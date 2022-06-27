Коли в Україні можуть піднятися тарифи на електроенергію та опалення: у Міненерго відповіли

В Україні станом на зараз питання щодо підвищення цін на світло, газ та тепло ще не обговорювалося.Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко."Поки питання зміни чи підняття тарифів не обговорюється. Я впевнений, що ми закінчимо точно цей опалювальний сезон без підняття тарифів... В принципі, це питання поки на столі не розглядається", - сказав Герман Галущенко.