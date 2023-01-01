Тергромади Волині отримали 10 екскаваторів

Тергромади Волині отримали 10 екскаваторів
10 громад Волині отримали екскаватори від Проєкту USAID «ГОВЕРЛА». Загальна вартість – понад 23 млн грн. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

Про це інформує Волинська ОВА.

Зокрема, спецтехніку отримали Боратинська, Вишнівська, Володимир-Волинська, Горохівська, Зимнівська, Ківерцівська, Локачинська, Любешівська, Рожищенська та Шацька громади.

«Дякуємо нашим партнерам за допомогу. Ці екскаватори працюватимуть протягом всього року: взимку розчищатимуть сніг, а навесні та влітку їх можна використовувати для прокладання або ремонту комунікацій всіх типів», – зазначив очільник області.

До слова, загалом впродовж 2022-2023 років у результаті співпраці із USAID «ГОВЕРЛА» громади-партнери отримали обладнання на суму майже 100 мільйонів гривень. Це генератори від 7.5 до 120 кВт, організаційна та побутова техніка, а також обладнання для представників добровільних пожежних команд.

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Теги: Екскаватори, Волинь
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