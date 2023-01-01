Тергромади Волині отримали 10 екскаваторів
Сьогодні, 20:51
10 громад Волині отримали екскаватори від Проєкту USAID «ГОВЕРЛА». Загальна вартість – понад 23 млн грн. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
Про це інформує Волинська ОВА.
Зокрема, спецтехніку отримали Боратинська, Вишнівська, Володимир-Волинська, Горохівська, Зимнівська, Ківерцівська, Локачинська, Любешівська, Рожищенська та Шацька громади.
«Дякуємо нашим партнерам за допомогу. Ці екскаватори працюватимуть протягом всього року: взимку розчищатимуть сніг, а навесні та влітку їх можна використовувати для прокладання або ремонту комунікацій всіх типів», – зазначив очільник області.
До слова, загалом впродовж 2022-2023 років у результаті співпраці із USAID «ГОВЕРЛА» громади-партнери отримали обладнання на суму майже 100 мільйонів гривень. Це генератори від 7.5 до 120 кВт, організаційна та побутова техніка, а також обладнання для представників добровільних пожежних команд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує Волинська ОВА.
Зокрема, спецтехніку отримали Боратинська, Вишнівська, Володимир-Волинська, Горохівська, Зимнівська, Ківерцівська, Локачинська, Любешівська, Рожищенська та Шацька громади.
«Дякуємо нашим партнерам за допомогу. Ці екскаватори працюватимуть протягом всього року: взимку розчищатимуть сніг, а навесні та влітку їх можна використовувати для прокладання або ремонту комунікацій всіх типів», – зазначив очільник області.
До слова, загалом впродовж 2022-2023 років у результаті співпраці із USAID «ГОВЕРЛА» громади-партнери отримали обладнання на суму майже 100 мільйонів гривень. Це генератори від 7.5 до 120 кВт, організаційна та побутова техніка, а також обладнання для представників добровільних пожежних команд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Тергромади Волині отримали 10 екскаваторів
Сьогодні, 20:51
До Луцька «на щиті» привезуть полеглих на війні Героїв
Сьогодні, 20:25
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 листопада
Сьогодні, 20:00
На Волині від коронавірусу помер 90-річний дідусь
Сьогодні, 19:19