До Луцька «на щиті» привезуть полеглих на війні Героїв
Сьогодні, 20:25
У середу, 15 листопада, до Луцька прибуває екіпаж «На щиті», який доставляє тіла загиблих на війні з росйськими окупантами Героїв.
Про це повідомила волонтерка Анастасія Рудик.
Час прибуття орієнтовно - о 16 годині. Збір - о 15:30 в селі Піддубці біля АЗС King Oil.
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
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Про це повідомила волонтерка Анастасія Рудик.
Час прибуття орієнтовно - о 16 годині. Збір - о 15:30 в селі Піддубці біля АЗС King Oil.
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
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