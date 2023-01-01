До Луцька «на щиті» привезуть полеглих на війні Героїв





Про це повідомила волонтерка Анастасія Рудик.



Час прибуття орієнтовно - о 16 годині. Збір - о 15:30 в селі Піддубці біля АЗС King Oil.



Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 15 листопада, до Луцька прибуває екіпаж «На щиті», який доставляє тіла загиблих на війні з росйськими окупантами Героїв.Про це повідомила волонтеркаЧас прибуття орієнтовно - о 16 годині. Збір - о 15:30 в селі Піддубці біля АЗС King Oil.Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

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