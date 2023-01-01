На Волині від коронавірусу помер 90-річний дідусь
Сьогодні, 19:19
На Волині лікарі зафіксували летальний випадок від COVID-19. Помер 90-річний чоловік.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
За оперативними даними, протягом минулого тижня на Волині лікарі зареєстрували 6077 випадків ГРВІ, з них - 341 випадок COVID-19. Порівняно з попереднім тижнем, захворюваність на ГРВІ зросла на 9%, а кількість хворих COVID-19 - на 29%.
Серед всіх захворілих 60% становлять діти до 17 років. Госпіталізовано 104 людини, зокрема, 41 – з COVID- 19, із загальної кількості госпіталізованих близько 50% – діти.
Показник на 100 тисяч населення становить 498,4, що на 9% нижче епідемічного порогу та вказує на неепідемічний рівень активності.
Зареєстровано один летальний випадок від COVID- 19. Помер чоловік віком 90 років, котрий мав супутні серцево-судинні захворювання.
В області, крім коронавірусної інфекції, циркулює вірус парагрипу та аденовіруси.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
За оперативними даними, протягом минулого тижня на Волині лікарі зареєстрували 6077 випадків ГРВІ, з них - 341 випадок COVID-19. Порівняно з попереднім тижнем, захворюваність на ГРВІ зросла на 9%, а кількість хворих COVID-19 - на 29%.
Серед всіх захворілих 60% становлять діти до 17 років. Госпіталізовано 104 людини, зокрема, 41 – з COVID- 19, із загальної кількості госпіталізованих близько 50% – діти.
Показник на 100 тисяч населення становить 498,4, що на 9% нижче епідемічного порогу та вказує на неепідемічний рівень активності.
Зареєстровано один летальний випадок від COVID- 19. Помер чоловік віком 90 років, котрий мав супутні серцево-судинні захворювання.
В області, крім коронавірусної інфекції, циркулює вірус парагрипу та аденовіруси.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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