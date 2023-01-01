На Волині від коронавірусу помер 90-річний дідусь

На Волині від коронавірусу помер 90-річний дідусь
На Волині лікарі зафіксували летальний випадок від COVID-19. Помер 90-річний чоловік.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За оперативними даними, протягом минулого тижня на Волині лікарі зареєстрували 6077 випадків ГРВІ, з них - 341 випадок COVID-19. Порівняно з попереднім тижнем, захворюваність на ГРВІ зросла на 9%, а кількість хворих COVID-19 - на 29%.

Серед всіх захворілих 60% становлять діти до 17 років. Госпіталізовано 104 людини, зокрема, 41 – з COVID- 19, із загальної кількості госпіталізованих близько 50% – діти.

Показник на 100 тисяч населення становить 498,4, що на 9% нижче епідемічного порогу та вказує на неепідемічний рівень активності.

Зареєстровано один летальний випадок від COVID- 19. Помер чоловік віком 90 років, котрий мав супутні серцево-судинні захворювання.

В області, крім коронавірусної інфекції, циркулює вірус парагрипу та аденовіруси.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: лікарі, хвороба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ломбарди і крадене майно: як повернути річ назад
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 листопада
Сьогодні, 20:00
На Волині від коронавірусу помер 90-річний дідусь
Сьогодні, 19:19
На конференції муніципальних партнерств у Лейпцигу обговорюють відновлення українських міст, - Віталій Кличко
Сьогодні, 19:08
Навіки 29. Спомин про Героя Володимира Семенюка
Сьогодні, 18:48
На Волині щодня фіксують постраждалих від нової шахрайської схеми
Сьогодні, 18:24
Схожі новини
У дошкільнят на Волині виявили збудник підступної хвороби У дошкільнят на Волині виявили збудник підступної хвороби
24 жовтень, 11:59
Як запобігти «мовчазній» хворобі: пояснення волинських лікарів Як запобігти «мовчазній» хворобі: пояснення волинських лікарів
20 жовтень, 19:33
5 кроків до здорової печінки: поради волинських лікарів 5 кроків до здорової печінки: поради волинських лікарів
19 жовтень, 19:03
Медики: у Луцьку – невисокий рівень захворювання на коронавірус Медики: у Луцьку – невисокий рівень захворювання на коронавірус
19 жовтень, 15:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Ремінь для пральної машини*
Сьогодні, 19:59
 0
На Волині від коронавірусу помер 90-річний дідусь
Сьогодні, 19:19
 0
На конференції муніципальних партнерств у Лейпцигу обговорюють відновлення українських міст, - Віталій Кличко
Сьогодні, 19:08
 0
Навіки 29. Спомин про Героя Володимира Семенюка
Сьогодні, 18:48
 0
Медіа
відео
1/8