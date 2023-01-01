На конференції муніципальних партнерств у Лейпцигу обговорюють відновлення українських міст, - Віталій Кличко

На конференції муніципальних партнерств у Лейпцигу обговорюють відновлення українських міст, - Віталій Кличко
Мер Києва Віталій Кличко бере участь у німецько-українська конференція муніципальних партнерств, яка відкрилась у Лейпцигу. Учасники заходу будуть обговорювати посилення самоврядування та участь у відбудові українських міст. Про це повідомив у Telegram Віталій Кличко.

«У Лейпцигу розпочалася велика німецько-українська конференція муніципальних партнерств. Разом з мером Буркгардом Юнгом взяв участь у її відкритті. Головна тема, яку будемо обговорювати, - партнерство та ефективна співпраця міст, посилення місцевого самоврядування. Та те, як німецькі міста можуть допомогти українським у повоєнному відновленні», - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що захід зібрав багатьох мерів і представників місцевого самоврядування України та Німеччини.

Під час перебування в Німеччині Віталій Кличко проведе також низку зустрічей з німецькими політиками та урядовцями.

«Уже поспілкувався з премʼєр-міністром землі Саксонія Міхаелем Кречмером, зі спеціальним уповноваженим федерального уряду Німеччини з питань децентралізації та місцевого самоврядування України Георгом Мільбрадтом. Також заплановані зустрічі з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та Федеральним міністром економічного співробітництва і розвитку Свеньєю Шульце», - зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко отримав премію за заслуги для німецького та європейського взаєморозуміння від Deutschen Gesellschaft e. V. Мер Києва заявив, що присвячує нагороду всьому народу України, який бʼється за демократію і мир у своїй країні та на європейському континенті.

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Теги: Віталій Кличко
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