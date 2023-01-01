На Волині щодня фіксують постраждалих від нової шахрайської схеми





Про це інформує



Провідна інспекторка сектору комунікації поліції Волині Марина Балдич розповіла, що шахраї спершу пишуть волинянам у різних месенджерах та пропонують роботу, наголошуючи, що вона дуже легка та не потребує багато часу і зусиль. Як приклад, пропонують ставити «вподобайки» до відео у ТікТоці. Таким чином пропонують заробити до 600 гривень за день. 1 відео (1 лайк) = 30 гривень.



«Чому б не погодитися, думаємо ми. І вже за декілька хвилин маємо перші завдання і інструкції, як що робити, як надсилати звіти, як отримати кошти», - продовжує Марина Балдич.



Після виконаних перших завдань користувачі дійсно отримують свої перші гроші. Спершу це 100 гривень, потім більше. І все би нічого - але далі їм пропонують перейти на новий рівень. Зокрема, просять переказати, наприклад, 3000 гривень з обіцянкою повернути 4000. Далі за таким же принципом 10 000, 20 000 і більше. Але, є одне але...



«На одній з таких операцій людину просто блокують і назад гроші ніхто вже не повертає», - наголошує провідна інспекторка сектору комунікації.



У такий спосіб днями одна дівчина втратила майже 60 тисяч гривень. На жаль, поліція Волині щодня реєструє по кілька таких повідомлень, тому наголошують:



«Якщо вам пропонують швидкі та легкі гроші, пам'ятайте, що здебільшого це робота з якимись ризиками, можливо, не зовсім законна, або - вас обробляє шахрай».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція на Волині щодня реєструє декілька заяв від людей, які постраждали від дій шахраїв.Про це інформує ВСН Провідна інспекторка сектору комунікації поліції Волинірозповіла, що шахраїу різних месенджерах та пропонують роботу, наголошуючи, що вона дуже легка та не потребує багато часу і зусиль. Як приклад, пропонують ставити «вподобайки» до відео у ТікТоці. Таким чином пропонують заробити до 600 гривень за день. 1 відео (1 лайк) = 30 гривень.«Чому б не погодитися, думаємо ми. І вже за декілька хвилин маємо перші завдання і інструкції, як що робити, як надсилати звіти, як отримати кошти», - продовжує Марина Балдич.Після виконаних перших завдань користувачі дійсно отримують свої перші гроші. Спершу це 100 гривень, потім більше. І все би нічого - але далі їм пропонують перейти на новий рівень. Зокрема, просять переказати, наприклад, 3000 гривень з обіцянкою повернути 4000. Далі за таким же принципом 10 000, 20 000 і більше. Але, є одне але...«На одній з таких операцій людину просто блокують і назад гроші ніхто вже не повертає», - наголошує провідна інспекторка сектору комунікації.У такий спосіб днями одна дівчина втратила майже 60 тисяч гривень. На жаль, поліція Волині щодня реєструє по кілька таких повідомлень, тому наголошують:«Якщо вам пропонують швидкі та легкі гроші, пам'ятайте, що здебільшого це робота з якимись ризиками, можливо, не зовсім законна, або - вас обробляє шахрай».

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