На Вінниччині копи допомогли військовому освідчитися у коханні

На Вінниччині копи допомогли військовому освідчитися у коханні
На Вінниччині поліцейські допомогли військовому зробити пропозицію коханій руки та серця.

Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.

На Вінниччині військовослужбовець Ігор звернувся до поліцейських із проханням допомогти йому освідчитись своїй коханій Руслані.

Авто, в якому їхала Руслана, поліцейські зупинили нібито для перевірки. Розгублена дівчина не могла зрозуміти, що відбувається. Але тут посеред поліцейських із букетом троянд з’явився її коханий.

Хлопець зробив неймовірно важливу пропозицію. Ігор запитав: «Чи станеш ти моєю дружиною?»

І на це питання Руслана відповіла гучним і щасливим «Так!»

«Вітаємо наречених і нехай своє весілля молода пара відсвяткує у мирній Україні», - зазначили у поліції.



Нагадаємо, на Волині військовослужбовець одружився зі своєю коханою.

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Теги: політика, Україна
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