На Вінниччині копи допомогли військовому освідчитися у коханні

На Вінниччині поліцейські допомогли військовому зробити пропозицію коханій руки та серця.Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.На Вінниччині військовослужбовецьзвернувся до поліцейських із проханням допомогти йому освідчитись своїй коханій Руслані.Авто, в якому їхала, поліцейські зупинили нібито для перевірки. Розгублена дівчина не могла зрозуміти, що відбувається. Але тут посеред поліцейських із букетом троянд з’явився її коханий.Хлопець зробив неймовірно важливу пропозицію. Ігор запитав: «Чи станеш ти моєю дружиною?»І на це питання Руслана відповіла гучним і щасливим «Так!»«Вітаємо наречених і нехай своє весілля молода пара відсвяткує у мирній Україні», - зазначили у поліції.Нагадаємо, на Волині військовослужбовець