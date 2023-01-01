Волинянина оштрафували на 17 тисяч за п’яну їзду без прав
Сьогодні, 17:45
На Волині суд оштрафував мешканця Ковеля, який у стані алкогольного сп’яніння здійснив наїзд на дорожнє огородження.
Про це пише Ковель Медіа з посиланням на постанову Ковельського міськрайонного суду.
ДТП сталася 9 жовтня 2023 року о 21:42 у Ковелі на перехресті вулиць Незалежності, Володимирської та Сагайдачного. Керуючи легковим автомобілем марки «Volkswagen Golf» у нетверезому стані, ковельчанин Олександр не вибрав безпечної швидкості для руху, не впорався з керуванням, внаслідок чого здійснив наїзд на дорожнє огородження та електроопору.
Відеозаписом зафіксований факт його відмови від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння, відповідно до встановленого порядку. Втім, свою провину у вчиненні адміністративних правопорушень чоловік не заперечував.
Згідно з довідкою Національної поліції України, він ніколи не отримував посвідчення водія.
Суддя Ковельського міськрайонного суду Сергій Панасюк призначив правопорушнику штраф в розмірі 17 тисяч гривень та сплату в дохід держави судового збору – 536 гривень 80 копійок.
Нагадаємо, внаслідок ДТП у Володимирському районі одна людина загинула, ще одна – у лікарні.
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Про це пише Ковель Медіа з посиланням на постанову Ковельського міськрайонного суду.
ДТП сталася 9 жовтня 2023 року о 21:42 у Ковелі на перехресті вулиць Незалежності, Володимирської та Сагайдачного. Керуючи легковим автомобілем марки «Volkswagen Golf» у нетверезому стані, ковельчанин Олександр не вибрав безпечної швидкості для руху, не впорався з керуванням, внаслідок чого здійснив наїзд на дорожнє огородження та електроопору.
Відеозаписом зафіксований факт його відмови від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння, відповідно до встановленого порядку. Втім, свою провину у вчиненні адміністративних правопорушень чоловік не заперечував.
Згідно з довідкою Національної поліції України, він ніколи не отримував посвідчення водія.
Суддя Ковельського міськрайонного суду Сергій Панасюк призначив правопорушнику штраф в розмірі 17 тисяч гривень та сплату в дохід держави судового збору – 536 гривень 80 копійок.
Нагадаємо, внаслідок ДТП у Володимирському районі одна людина загинула, ще одна – у лікарні.
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