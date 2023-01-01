Волинянина оштрафували на 17 тисяч за п’яну їзду без прав





Про це пише



ДТП сталася 9 жовтня 2023 року о 21:42 у Ковелі на перехресті вулиць Незалежності, Володимирської та Сагайдачного. Керуючи легковим автомобілем марки «Volkswagen Golf» у нетверезому стані, ковельчанин Олександр не вибрав безпечної швидкості для руху, не впорався з керуванням, внаслідок чого здійснив наїзд на дорожнє огородження та електроопору.



Відеозаписом зафіксований факт його відмови від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння, відповідно до встановленого порядку. Втім, свою провину у вчиненні адміністративних правопорушень чоловік не заперечував.



Згідно з довідкою Національної поліції України, він ніколи не отримував посвідчення водія.



Суддя Ковельського міськрайонного суду Сергій Панасюк призначив правопорушнику штраф в розмірі 17 тисяч гривень та сплату в дохід держави судового збору – 536 гривень 80 копійок.



Нагадаємо, внаслідок ДТП у Володимирському районі одна людина загинула, ще одна – у лікарні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині суд оштрафував мешканця Ковеля, який у стані алкогольного сп’яніння здійснив наїзд на дорожнє огородження.Про це пише Ковель Медіа з посиланням на постанову Ковельського міськрайонного суду.ДТП сталася 9 жовтня 2023 року о 21:42 у Ковелі на перехресті вулиць Незалежності, Володимирської та Сагайдачного. Керуючи легковим автомобілем марки «Volkswagen Golf» у нетверезому стані, ковельчанинне вибрав безпечної швидкості для руху, не впорався з керуванням, внаслідок чого здійснив наїзд на дорожнє огородження та електроопору.Відеозаписом зафіксований факт його відмови від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння, відповідно до встановленого порядку. Втім, свою провину у вчиненні адміністративних правопорушень чоловік не заперечував.Згідно з довідкою Національної поліції України, він ніколи не отримував посвідчення водія.Суддя Ковельського міськрайонного судупризначив правопорушнику штраф в розмірі 17 тисяч гривень та сплату в дохід держави судового збору – 536 гривень 80 копійок.Нагадаємо, внаслідок ДТП у Володимирському районі, ще одна – у лікарні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію