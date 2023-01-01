Воїн з Волині, який перебуває на лікуванні після поранення, отримав нагороду

Олександр Гаврилюк вручив жителю села Чарторийськ Юрію Колбуну відзнаку командування військової частини, де він проходить військову службу, а нині лікується після отриманого поранення.



Про це



У Чарторийському ліцеї за участі учнівського та педагогічного колективів, дружини Оксани Анатоліївни та військових побратимів Чеба Олександра та Колбуна Миколи очільник громади урочисто передав відважному бійцю почесну відзнаку «Медаль за оборону України».



Олександр Гаврилюк подякував захиснику за стійкість, службу і самовідданий захист України та наголосив, що ця нагорода – це знак поваги та подяки за особистий внесок у зміцнення обороноздатності України.



Слова вдячності українському воїну линули від старости Марії Свенти та директора ліцею Оксани Брик.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 14 листопада, Маневицький селищний головавручив жителю села Чарторийськвідзнаку командування військової частини, де він проходить військову службу, а нині лікується після отриманого поранення.Про це повідомили у Маневицькій громаді.У Чарторийському ліцеї за участі учнівського та педагогічного колективів, дружинита військових побратиміва таочільник громади урочисто передав відважному бійцю почесну відзнаку «Медаль за оборону України».Олександр Гаврилюк подякував захиснику за стійкість, службу і самовідданий захист України та наголосив, що ця нагорода – це знак поваги та подяки за особистий внесок у зміцнення обороноздатності України.Слова вдячності українському воїну линули від старостита директора ліцею

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