Воїн з Волині, який перебуває на лікуванні після поранення, отримав нагороду
Сьогодні, 17:05
Сьогодні, 14 листопада, Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк вручив жителю села Чарторийськ Юрію Колбуну відзнаку командування військової частини, де він проходить військову службу, а нині лікується після отриманого поранення.
Про це повідомили у Маневицькій громаді.
У Чарторийському ліцеї за участі учнівського та педагогічного колективів, дружини Оксани Анатоліївни та військових побратимів Чеба Олександра та Колбуна Миколи очільник громади урочисто передав відважному бійцю почесну відзнаку «Медаль за оборону України».
Олександр Гаврилюк подякував захиснику за стійкість, службу і самовідданий захист України та наголосив, що ця нагорода – це знак поваги та подяки за особистий внесок у зміцнення обороноздатності України.
Слова вдячності українському воїну линули від старости Марії Свенти та директора ліцею Оксани Брик.
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Про це повідомили у Маневицькій громаді.
У Чарторийському ліцеї за участі учнівського та педагогічного колективів, дружини Оксани Анатоліївни та військових побратимів Чеба Олександра та Колбуна Миколи очільник громади урочисто передав відважному бійцю почесну відзнаку «Медаль за оборону України».
Олександр Гаврилюк подякував захиснику за стійкість, службу і самовідданий захист України та наголосив, що ця нагорода – це знак поваги та подяки за особистий внесок у зміцнення обороноздатності України.
Слова вдячності українському воїну линули від старости Марії Свенти та директора ліцею Оксани Брик.
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