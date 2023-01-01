Патрульні повідомили деталі ранкової аварії в Луцьку

Патрульна поліція опублікувала подробиці дорожньо-транспортної пригоди, що, 14 листопада, на вулиці Рівненській у Луцьку.Про це управління патрульної поліції Волині інформує у телеграмі.Сьогодні, 14 листопада, близько 09:00 на перехресті вулиць Електроапаратна та Рівненська трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків.На місці автопригоди патрульні встановили, що водій Subaru під час повороту ліворуч, на зелений сигнал світлофора, не надав перевагу у русі та допустив зіткнення із автомобілем Tesla, який рухався прямо, теж на зелений сигнал світлофора.Внаслідок ДТП автомобілі отримали пошкодження, учасники події не травмувалися.На порушника ПДР поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП.