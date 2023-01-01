У Луцьку не розминулися Tesla та Subaru





Про це інформує



У Луцьку вранці 14 листопада на вулиці Рівненській зіткнулися дві автівки.



Аварія сталася навпроти готелю «Лучеськ». Тут не розминулися автівки Tesla і Subaru. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди Tesla отримала значні механічні пошкодження.



Наразі поки невідомо, чи є в аварії постраждалі.



На місці працює поліція.



Нагадаємо, на Волині патрульні розшукали водія, який наїхав на електроопору та втік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вулиці Рівненській в обласному центрі Волині сьогодні, 14 листопада, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків.Про це інформує ВСН У Луцьку вранці 14 листопада на вулиці Рівненській зіткнулися дві автівки.Аварія сталася навпроти готелю «Лучеськ». Тут не розминулися автівки Tesla і Subaru. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди Tesla отримала значні механічні пошкодження.Наразі поки невідомо, чи є в аварії постраждалі.На місці працює поліція.Нагадаємо, на Волині патрульні, який наїхав на електроопору та втік.

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