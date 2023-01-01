У Луцьку не розминулися Tesla та Subaru

У Луцьку не розминулися Tesla та Subaru
На вулиці Рівненській в обласному центрі Волині сьогодні, 14 листопада, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків.

Про це інформує ВСН.

У Луцьку вранці 14 листопада на вулиці Рівненській зіткнулися дві автівки.

Аварія сталася навпроти готелю «Лучеськ». Тут не розминулися автівки Tesla і Subaru. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди Tesla отримала значні механічні пошкодження.

Наразі поки невідомо, чи є в аварії постраждалі.

На місці працює поліція.
У Луцьку не розминулися Tesla та Subaru

Нагадаємо, на Волині патрульні розшукали водія, який наїхав на електроопору та втік.

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Теги: ДТП, Луцьк
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