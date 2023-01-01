У Луцьку не розминулися Tesla та Subaru
Сьогодні, 11:33
На вулиці Рівненській в обласному центрі Волині сьогодні, 14 листопада, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків.
Про це інформує ВСН.
У Луцьку вранці 14 листопада на вулиці Рівненській зіткнулися дві автівки.
Аварія сталася навпроти готелю «Лучеськ». Тут не розминулися автівки Tesla і Subaru. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди Tesla отримала значні механічні пошкодження.
Наразі поки невідомо, чи є в аварії постраждалі.
На місці працює поліція.
Нагадаємо, на Волині патрульні розшукали водія, який наїхав на електроопору та втік.
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Про це інформує ВСН.
У Луцьку вранці 14 листопада на вулиці Рівненській зіткнулися дві автівки.
Аварія сталася навпроти готелю «Лучеськ». Тут не розминулися автівки Tesla і Subaru. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди Tesla отримала значні механічні пошкодження.
Наразі поки невідомо, чи є в аварії постраждалі.
На місці працює поліція.
Нагадаємо, на Волині патрульні розшукали водія, який наїхав на електроопору та втік.
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