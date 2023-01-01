Ідентифікували окупантів, причетних до розстрілу дитячого письменника Володимира Вакуленка на Харківщині

Володимира Вакуленка та вбивства ще трьох людей під час окупації Харківщини.



Про це



Підозрювані проходять військову службу у 4-ій роті 4-го батальйону 204-го стрілецького полку мобілізаційного резерву так званої «лнр» 2-го армійського корпусу 8-ої загальновійськової армії Південного воєнного округу зс рф. Це командир цієї роти з позивним «Лев» та його підлеглий, кулеметник на прізвисько «Удод». Обидва – уродженці м. Луганськ.



За даними слідства, торік підозрювані перебували в окупованому на той час с. Капитолівка Ізюмського району. Вони дізнались, що у селі проживає український дитячий письменник Володимир Вакуленко, який виступає проти дій рф.



22 березня 2022 року озброєні окупанти приїхали до його будинку та провели там «обшук». Після цього вони затримали письменника та його 14-річного сина. Окупанти відвезли їх до місця своєї дислокації та намагались схилити письменника до співпраці «з новою владою».



Отримавши відмову, вони змусили чоловіка зняти з себе одяг для виявлення на його тілі татуювань з українською символікою. Вкотре отримавши відмову, російські загарбники відвезли назад письменника разом з його сином.



24 березня окупанти знову повернулись і на цей раз «затримали» тільки письменника. Після цього командир роти «Лев» наказав своєму підлеглому-кулеметнику застрелити письменника. «Удод» вистрелив у чоловіка з пістолета Макарова. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень Володимир Вакуленко помер на місці.



Підозрюваним інкриміновано вбивства ще трьох цивільних. Серед них — колишній учасник АТО та двоє чоловіків. Їх утримували у погребі в антисанітарних умовах, без світла, систематично били палицями по всьому тілу.



Після тортур окупанти відвезли всіх трьох потерпілих до лісу у Капітолівці. Командир роти наказав своєму підлеглому на прізвисько «Удод» застрелити чоловіків. Експертизами встановлено, що двоє загиблих були вбиті пострілами з пістолета Макарова. Третього потерпілого окупанти забили до смерті.



Також правоохоронці встановили ще один факт жорстокого поводження підозрюваних з мирним населенням. Одному із «затриманих» вони силою засунули у рот гривневу купюру. Окупанти додали, що, якщо чоловік прибере її з рота, вони його розстріляють. Проте після нелюдського утримування у погребі вони таки відпустили цивільного.



Вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.



Наразі встановлено, що всі злочини «Лев» та «Удод» вчиняли у групі з іншими російськими військовими, ідентифікація яких триває.

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