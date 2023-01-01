На Волині помер головний лікар туберкульозної лікарні

Ярослав Гірченко.



Про це



"На 76 році життя перестало битися серце головного лікаря Хотешівської туберкульозної лікарні Гірченка Ярослава Івановича. Колеги запамꞌятають його як хорошу, чуйну та добру людину. Світла пам'ять про нього ніколи не згасне в наших серцях. Сумуємo та вислoвлюємo щирі співчуття рoдині, близьким та друзям", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помер головний лікар Хотешівської туберкульозної лікарніПро це повідомили на сторінці Волинського обласного фтизіопульмонологічного медичного центру."На 76 році життя перестало битися серце головного лікаря Хотешівської туберкульозної лікарні Гірченка Ярослава Івановича. Колеги запамꞌятають його як хорошу, чуйну та добру людину. Світла пам'ять про нього ніколи не згасне в наших серцях. Сумуємo та вислoвлюємo щирі співчуття рoдині, близьким та друзям", - йдеться в повідомленні.

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