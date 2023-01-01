На Волині помер головний лікар туберкульозної лікарні
Сьогодні, 12:15
Помер головний лікар Хотешівської туберкульозної лікарні Ярослав Гірченко.
Про це повідомили на сторінці Волинського обласного фтизіопульмонологічного медичного центру.
"На 76 році життя перестало битися серце головного лікаря Хотешівської туберкульозної лікарні Гірченка Ярослава Івановича. Колеги запамꞌятають його як хорошу, чуйну та добру людину. Світла пам'ять про нього ніколи не згасне в наших серцях. Сумуємo та вислoвлюємo щирі співчуття рoдині, близьким та друзям", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним!
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Про це повідомили на сторінці Волинського обласного фтизіопульмонологічного медичного центру.
"На 76 році життя перестало битися серце головного лікаря Хотешівської туберкульозної лікарні Гірченка Ярослава Івановича. Колеги запамꞌятають його як хорошу, чуйну та добру людину. Світла пам'ять про нього ніколи не згасне в наших серцях. Сумуємo та вислoвлюємo щирі співчуття рoдині, близьким та друзям", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним!
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