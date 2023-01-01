На Волині помер головний лікар туберкульозної лікарні

На Волині помер головний лікар туберкульозної лікарні
Помер головний лікар Хотешівської туберкульозної лікарні Ярослав Гірченко.

Про це повідомили на сторінці Волинського обласного фтизіопульмонологічного медичного центру.

"На 76 році життя перестало битися серце головного лікаря Хотешівської туберкульозної лікарні Гірченка Ярослава Івановича. Колеги запамꞌятають його як хорошу, чуйну та добру людину. Світла пам'ять про нього ніколи не згасне в наших серцях. Сумуємo та вислoвлюємo щирі співчуття рoдині, близьким та друзям", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Хотешів, туберкульозна лікарня, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ломбарди і крадене майно: як повернути річ назад
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ворожий обстріл обірвав життя волинянина Олега Ковальчука
Сьогодні, 12:19
На Волині помер головний лікар туберкульозної лікарні
Сьогодні, 12:15
Ідентифікували окупантів, причетних до розстрілу дитячого письменника Володимира Вакуленка на Харківщині
Сьогодні, 12:05
У Дія.Бізнес для луцьких підприємців відбувся PRO-саміт із логістики
Сьогодні, 11:48
У Луцьку не розминулися Tesla та Subaru
Сьогодні, 11:33
Схожі новини
У Володимирі чоловік до смерті побив 66-річного волинянина У Володимирі чоловік до смерті побив 66-річного волинянина
Сьогодні, 10:54
У Володимирі попрощалися зі штаб-сержантом Олександром Новосадом. ФОТО У Володимирі попрощалися зі штаб-сержантом Олександром Новосадом. ФОТО
12 листопад, 15:09
На Волині через недопалок загорілася хата, загинув чоловік На Волині через недопалок загорілася хата, загинув чоловік
12 листопад, 12:15
Перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин» помер 54-річний український водій, – Деркач Перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин» помер 54-річний український водій, – Деркач
11 листопад, 23:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ворожий обстріл обірвав життя волинянина Олега Ковальчука
Сьогодні, 12:19
 0
На Волині помер головний лікар туберкульозної лікарні
Сьогодні, 12:15
 0
Ідентифікували окупантів, причетних до розстрілу дитячого письменника Володимира Вакуленка на Харківщині
Сьогодні, 12:05
 0
У Дія.Бізнес для луцьких підприємців відбувся PRO-саміт із логістики
Сьогодні, 11:48
 0
У Луцьку не розминулися Tesla та Subaru
Сьогодні, 11:33
 0
Медіа
відео
1/8