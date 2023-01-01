Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 15 – 19 листопада

Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.



Цього тижня сцена театру буде наповнена сміхом, історіями кохання, слізьми від драми людських доль та дитячими казковими героями.



Пропонуємо огляд вистав, які артисти підготували для поціновувачів театрального мистецтва з 15 по 19 листопада.



У середу, 15 листопада, о 18:00 на камерній сцені театру – комедійний трилер з елементами мелодрами «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста.



Уявіть собі: ви – за крок до отримання півтора мільйона доларів спадку від незнайомої американської бабусі! Однак цим кроком виявився особливий і дещо божевільний квест – прочитати щоденник далекої родички-єврейки, розстріляної у 41-му році… І не просто прочитати, а й зіграти, і – найголовніше – відгадати потаємну волю американки… І ось ви відчиняєте двері чужої квартири, де все дихає спогадами і старовиною. Почуваєтеся, наче герой детективу… Проте історія, у яку затягує той самий щоденник, несподівано виявляється містичною.



Квитки на концерт та вистави можна придбати у касі та адміністраторів, а також на



У четвер, 16 листопада, о 18:00 відбудеться драма-комедія «Академія сміху» Кокі Метані. Режисер-постановник – заслужений артист України Василь Гриб.





Талановитий драматург написав комедію для театру «Академія сміху» за мотивами шекспірівської трагедії «Ромео і Джульєтта». Цензорка Токійського відділу поліції вимагає від автора виконати неможливі та безглузді умови, намагаючись цим примусити його відмовитись від своїх принципів. Сім днів драматично-комедійних раундів боротьби, і, зрештою, несподіваний фінал.



У п'ятницю, 17 листопада, о 18:00 на камерній сцені театру артисти запрошують до перегляду драми «Не шукайте ЩАСТЯ, бо я його украв» Ольги Оноприюк та Андрія Білоуса за п’єсою Івана Франка «Украдене щастя».

Режисерка-постановниця – дипломантка КНУТКТ ім. І.Карпенка-Карого Ольга Оноприюк.





Людська доля, почуття, зрештою, життя… Ми залежимо від власних та чужих примх, ба, навіть, від суспільної думки, яка вважає себе істинною. Та є те, над чим не владні ні ми, ні, навіть, «всемогутня» думка оточуючих – кохання, коли воно справжнє, не має меж і «запхати» його у рамки «правильності» людина не може.



Любовний трикутник, боротьба між почуттями та нормами моралі, боротьба із самим собою заради примирення із соціумом – все це знищує особистість і, як жахливо це не звучало б, іноді смерть є єдиним логічним завершенням страждань людини, яка за природою своєю народжена бути щасливою…



У суботу, 18 листопада, о 17:00 відбудеться музична комедія «Хай живе любов» за п'єсою Александра Фредро, музика Петра Свіста.

Режисер-постановник – народний артист України Олександр Якимчук.





Військова служба небезпечна, не без хвилювань та метушні, тож саме тому в погоні за блаженним спокоєм польські гусари на чолі з майором вирішують відпочити у його маєтку. Головна умова – без жінок. Все летить шкереберть, коли без попередження у гості приїздять рідні сестри власника будинку, та ще й не самі: з ними – непересічні служниці, а головне – юна панна Зося, яку терміново потрібно видати заміж. Та ще й не за будь-кого, а вигідного, хоч і немолодого уже жениха, – власника маєтку! Той, певна річ, прощатися із холостяцьким життям не поспішає і тут розпочинається найцікавіше – боротьба дам проти гусарів.



Попри всі інтриги та суперечки, любов має перемогти – і ось, ця історія об'єднає навіть не одну, а кілька закоханих пар.



У неділю, 19 листопада, о 12:00 юних глядачів запрошують на виставу «Котигорошко» Анатолія Шияна. Режисер-постановник – Ярослав Ілляшенко.





Вистава про найсильнішого богатиря Котигорошка та найхитрішого і найпідступнішого Змія. Чимало зла він завдав людям, багатьох одурив і перехитрив, у полон забрав, і навіть з’їв! Та ніхто не міг його здолати. Але прийшов час, і з чарівної горошини з’явився на світ силач Котигорошко, і усі, як один, заговорили, що він переможе Змія…



Невдовзі підступний ненажерливий Змій знову напав на людей і викрав найкрасивішу та найсміливішу дівчину Оленку. Вирішив тоді Котигорошко – годі терпіти Змієві витівки! І вирушив у дорогу, щоб перемогти ворога, визволити всіх, кого той полонив, і врятувати сестру.



На шляху до Змієвого царства герою випало чимало випробувань, багато чому навчився і знайшов справжніх друзів, зокрема, Вернидуба, Крутивуса та Вернигору.



А як вдалося Котигорошку подолати Змія та врятувати Оленку – глядачі мають можливість переглянути однойменну виставу





На завершення театрального тижня у неділю, 19 листопада, о 17:00 до перегляду пропонується комедія «Коханий нелюб» Ярослава Стельмаха.

Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко.





Запрошуємо глядачів зазирнути до графського маєтку, де зустрінуться двоє людей, заручених іще з дитинства, а відтак переконаних, що із цього шлюбу нічого хорошого не вийде. От тільки за усіма іграми, інтригами та розіграшами можна закохатися по-справжньому…



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