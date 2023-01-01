Ворожий обстріл обірвав життя волинянина Олега Ковальчука

Олег Ковальчук.



Про це у фейсбуці повідомляє Другий відділ Камінь-Каширського РТЦК та СП.



Життя молодшого сержанта 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Олега Ковальчука (1994 року народження) із села Рудка обірвалося 12 листопада 2023 року.







Герой загинув внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.



«Співчуття близьким та рідним Героя!» - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У боях із російськими загарбниками загинув військовослужбовець із ВолиніПро це у фейсбуці повідомляє Другий відділ Камінь-Каширського РТЦК та СП.Життя молодшого сержанта 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Олега Ковальчука (1994 року народження) із села Рудка обірвалося 12 листопада 2023 року.Герой загинув внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.«Співчуття близьким та рідним Героя!» - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію