На Волині військовий одружився зі своєю коханою
Сьогодні, 13:05
На Волині військовослужбовець одружився зі своєю коханою.
Про це повідомляє Рожищенський відділ ДРАЦСу.
"Щиро вітаємо з одруженням захисника України, мужнього Артема та його кохану Оксану! Зичимо Вам, молодята, безмежного щастя, надійних плечей для підтримки і безмірної любові, яка буде наповнювати ваші дні. Цінуйте кожну мить і творіть власне життя з великим, щирим коханням та вірою в перемогу та рідну Україну!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє Рожищенський відділ ДРАЦСу.
"Щиро вітаємо з одруженням захисника України, мужнього Артема та його кохану Оксану! Зичимо Вам, молодята, безмежного щастя, надійних плечей для підтримки і безмірної любові, яка буде наповнювати ваші дні. Цінуйте кожну мить і творіть власне життя з великим, щирим коханням та вірою в перемогу та рідну Україну!" - йдеться в повідомленні.
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