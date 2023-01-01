На Волині військовий одружився зі своєю коханою

На Волині військовий одружився зі своєю коханою
На Волині військовослужбовець одружився зі своєю коханою.

Про це повідомляє Рожищенський відділ ДРАЦСу.

"Щиро вітаємо з одруженням захисника України, мужнього Артема та його кохану Оксану! Зичимо Вам, молодята, безмежного щастя, надійних плечей для підтримки і безмірної любові, яка буде наповнювати ваші дні. Цінуйте кожну мить і творіть власне життя з великим, щирим коханням та вірою в перемогу та рідну Україну!" - йдеться в повідомленні.
На Волині військовий одружився зі своєю коханою

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Теги: Волинь, військовий, одруження
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