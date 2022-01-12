У Луцьку зібрали і здали на переробку більше 100 кілограмів пінопласту

У Луцьку зібрали і здали на переробку більше 100 кілограмів пінопласту
За майже три місяці у Центрі управління відходами, що на вулиці Трункіна, 7 у Луцьку зібрали 110 кілограмів пінопласту.

Як розповів Суспільному фахівець зі зв'язків з громадськістю центру "Чистий Луцьк" Павло Березюк, усе зібране відправили на переробку.

110 кілограмів пінополістиролу — це п'ять повних сіток. Зі слів Павла Березюка, пінопласт, який здали жителі громади, подрібнять і зроблять термоплити для утеплення.
У Луцьку зібрали і здали на переробку більше 100 кілограмів пінопласту

Зі слів фахівця зі зв'язків з громадськістю центру, востаннє пінопласт здавали на переробку в серпні цього року. Тоді вдалося зібрати 150 кілограмів.

Довідково: викидати пінопласт на смітник не можна, зазначили у центрі управління відходами, бо він не розкладається протягом 80 років. Він легко переносить вплив ультрафіолету, води, повітря та інших природних факторів і з часом може виділяти токсичні речовини в ґрунт і атмосферу.

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Теги: Луцьк, пінопласт, відходи
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