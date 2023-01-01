Росія збільшила кількість штурмів на трьох напрямках, –Зеленський

Росія збільшила кількість штурмів на трьох напрямках, –Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив про збільшення кількості російських штурмів у районі Авдіївки, Купʼянська, на Донецькому напрямку.

Про це він повідомив за підсумками щоденного селектора з військовими.

"Військові доповіли про збільшення кількості ворожих штурмів: Авдіївка, Купʼянськ, Донецький напрямок. Вдячний нашим воїнам, які тримають позиції та не припиняють наступальні операції", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що ворог продовжує мститися вільному Херсону: обстрілює центр міста без жодної військової необхідності.

"Рішенням минулої Ставки ми суттєво підкріпили тамтешні оборонні спроможності в розвідці, контрбатарейній, радіоелектронній боротьбі та ППО. Стежимо за його реалізацією", - додав Зеленський.

На селекторі Міністерство внутрішніх справ доповіло про ліквідацію наслідків нічних обстрілів. Також військові постійно аналізують зміни ворожих тактик застосування БПЛА і вносять корективи в роботу нашої ППО.


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Теги: Зеленський, штурми
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