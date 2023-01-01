Росія збільшила кількість штурмів на трьох напрямках, –Зеленський

Володимир Зеленський повідомив про збільшення кількості російських штурмів у районі Авдіївки, Купʼянська, на Донецькому напрямку.



Про це він



"Військові доповіли про збільшення кількості ворожих штурмів: Авдіївка, Купʼянськ, Донецький напрямок. Вдячний нашим воїнам, які тримають позиції та не припиняють наступальні операції", - йдеться в повідомленні.



Зеленський зазначив, що ворог продовжує мститися вільному Херсону: обстрілює центр міста без жодної військової необхідності.



"Рішенням минулої Ставки ми суттєво підкріпили тамтешні оборонні спроможності в розвідці, контрбатарейній, радіоелектронній боротьбі та ППО. Стежимо за його реалізацією", - додав Зеленський.



На селекторі Міністерство внутрішніх справ доповіло про ліквідацію наслідків нічних обстрілів. Також військові постійно аналізують зміни ворожих тактик застосування БПЛА і вносять корективи в роботу нашої ППО.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентповідомив про збільшення кількості російських штурмів у районі Авдіївки, Купʼянська, на Донецькому напрямку.Про це він повідомив за підсумками щоденного селектора з військовими."Військові доповіли про збільшення кількості ворожих штурмів: Авдіївка, Купʼянськ, Донецький напрямок. Вдячний нашим воїнам, які тримають позиції та не припиняють наступальні операції", - йдеться в повідомленні.Зеленський зазначив, що ворог продовжує мститися вільному Херсону: обстрілює центр міста без жодної військової необхідності."Рішенням минулої Ставки ми суттєво підкріпили тамтешні оборонні спроможності в розвідці, контрбатарейній, радіоелектронній боротьбі та ППО. Стежимо за його реалізацією", - додав Зеленський.На селекторі Міністерство внутрішніх справ доповіло про ліквідацію наслідків нічних обстрілів. Також військові постійно аналізують зміни ворожих тактик застосування БПЛА і вносять корективи в роботу нашої ППО.

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